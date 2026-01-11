Air Sénégal lance un appel pour retrouver un supporter emblématique avant Sénégal–Égypte





À quelques jours de la demi-finale très attendue entre le Sénégal et l’Égypte, Air Sénégal a créé l’animation sur les réseaux sociaux en diffusant un message destiné à retrouver Mouhamed Saliou Ndiaye, un jeune supporter sénégalais devenu populaire lors d’une précédente confrontation entre les deux équipes.



Surnommé par le public le jeune supporter au viseur laser, Mouhamed Saliou Ndiaye est depuis associé, par une partie des fans, à une image porteuse de chance pour les Lions. Cette symbolique n’a pas échappé à la compagnie aérienne nationale, qui a décidé de lui rendre hommage.



Dans sa publication, Air Sénégal annonce vouloir offrir au jeune supporter un déplacement entièrement pris en charge vers le Maroc afin d’assister à la rencontre Sénégal–Égypte. La compagnie rappelle qu’il avait particulièrement attiré l’attention lors du dernier duel entre les deux sélections, au point d’être aujourd’hui considéré par beaucoup comme un symbole d’espoir.



Pour le retrouver, Air Sénégal appelle les internautes à collaborer en identifiant directement Mouhamed Saliou Ndiaye en commentaire ou en contactant la compagnie par message privé. Toute personne connaissant le jeune supporter ou un membre de sa famille est également invitée à se manifester.



Cette initiative, largement partagée en ligne, intervient dans un climat de forte ferveur autour de l’équipe nationale, portée par l’ambition de se qualifier une nouvelle fois pour la finale. Dans un message mêlant enthousiasme et esprit de convivialité, Air Sénégal a résumé l’état d’esprit général par une formule engagée en wolof appelant à la victoire et à la qualification.



seneweb



