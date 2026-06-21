Air Sénégal accélère son projet d’acquisition des Boeing 737 MAX

Air Sénégal poursuit son programme stratégique d’acquisition d’avions Boeing 737 MAX, un projet destiné à moderniser sa flotte et à renforcer sa compétitivité sur les marchés aérien régional et international.

Dans un communiqué, la compagnie nationale indique que cette initiative a franchi une nouvelle étape à la suite de l’audience accordée le vendredi 19 juin par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à une délégation du constructeur Boeing conduite par son vice-président chargé des ventes commerciales, Anbessie Yitbarek.

Selon Boeing, cette rencontre a permis de réaffirmer l’engagement des autorités sénégalaises à soutenir le développement durable d’Air Sénégal et à consolider sa position parmi les acteurs majeurs du transport aérien en Afrique de l’Ouest.

La compagnie précise que les pilotes destinés à exploiter les futurs appareils ont déjà entamé leur formation depuis un mois. Cette phase constitue une étape importante dans la préparation opérationnelle précédant l’entrée en service de la nouvelle flotte.

À travers ce programme, Air Sénégal ambitionne de renforcer son autonomie opérationnelle, de réduire progressivement son recours à la location d’appareils et d’améliorer durablement sa rentabilité.

La stratégie de développement prévoit, dans un premier temps, la consolidation du réseau régional avant une extension progressive vers les destinations desservant la diaspora sénégalaise ainsi que plusieurs marchés touristiques en Europe et au Moyen-Orient.

La compagnie souligne également que les Boeing 737 MAX offriront de meilleures performances grâce à une consommation de carburant réduite et à des technologies plus modernes. Ces caractéristiques devraient contribuer à améliorer l’efficacité économique des opérations et à accroître les capacités de desserte.

Les négociations engagées avec Boeing ont, selon Air Sénégal, permis d’obtenir des conditions favorables, comprenant un accompagnement financier pour la mise en service des appareils ainsi qu'un programme d'appui couvrant la formation des équipes, la maintenance et la logistique.

Le directeur général d’Air Sénégal, Tidiane Ndiaye, qui a pris part à cette rencontre, a réaffirmé la volonté de la compagnie de conduire ce programme avec rigueur et responsabilité afin d'assurer sa pérennité et de contribuer au développement économique ainsi qu'au rayonnement international du Sénégal.