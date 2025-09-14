Agression sanglante à Médina Fass : un jeune échappe à la mort, ses agresseurs arrêtés

Les cris déchirent le silence du quartier. Des passants, alertés par le tumulte, accourent. L’effet de groupe se fait sentir : un des assaillants, M. G., est rattrapé et copieusement lynché par la foule en furie. Il ne doit son salut qu’à l’arrivée rapide de la police, qui le conduit d’abord à l’hôpital avant de le placer en garde à vue.

Son complice, I. S., profite de la confusion pour prendre la fuite. Mais son répit est de courte durée : les agents du poste de police de Sicap Mbao, qui disposent déjà d’éléments d’identification, le retrouvent quelques heures plus tard… endormi dans une chambre de son domicile.

Les deux hommes ont été présentés au parquet. Ils sont poursuivis pour vol en réunion avec violence, usage d’arme blanche et complicité. M. G., sorti récemment de prison pour des faits similaires, est déjà bien connu des services de police.

Quant à la victime, elle a été transportée d’urgence à l’hôpital où elle a reçu des soins pour ses blessures au visage et aux mains. Elle reste traumatisée, mais ses jours ne sont plus en danger.

Cette agression relance une fois de plus le débat sur l’insécurité grandissante dans certains quartiers périphériques de Dakar, où la recrudescence des attaques à main armée, souvent perpétrées par de jeunes récidivistes, inquiète les populations.

Dans une ruelle sombre et mal éclairée, les assaillants surgissent et le surprennent. L’un d’eux sort un couteau et tente de le dépouiller. Pris de panique mais refusant de se laisser faire, la victime se débat et tente d’arracher l’arme des mains de son agresseur. La lutte est violente, acharnée. Mais la lame finit par lacérer son visage et ses doigts.