Afrobasket : le Sénégal vise une place en finale face au Mali, 20 ans après





L’équipe nationale masculine de basketball tentera samedi de se rapprocher de son rêve de reconquête du titre continental en visant une qualification pour la finale de l’Afrobasket, 20 ans après sa dernière présence à ce stade de la compétition.



Pour leur cinquième demi-finale consécutive, les Lions espèrent faire mieux que leurs troisièmes places de 2013, 2017 et 2021. Le dernier sacre sénégalais remonte à 1997, au stade Marius Ndiaye de Dakar. Depuis 2005 et la génération de Boniface Ndong en Algérie, le Sénégal n’a plus disputé de finale.



La génération actuelle, incarnée par Brancou Badio et Jean Jacques Boissy, a l’opportunité d’entrer dans l’histoire du basket sénégalais. Mercredi, elle a créé la surprise en éliminant les D’Tigers du Nigéria, pourtant favoris et invaincus jusque-là.



Samedi, les Lions retrouveront un Mali revanchard qu’ils ont déjà battu en phase de groupes. Les Aigles, qui ont éliminé la Côte d’Ivoire, finaliste de la dernière édition, voudront prendre leur revanche et décrocher leur place en finale.



Le Sénégal part néanmoins avec la faveur des pronostics : sur 12 confrontations en Afrobasket, il n’a concédé que cinq défaites face au Mali.





