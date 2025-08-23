Afrobasket : le Sénégal battu par le Mali et encore privé de finale





L’équipe nationale masculine de basketball du Sénégal a été éliminée en demi-finale de l’Afrobasket après sa défaite 87-80 face au Mali, samedi au Pavilhão Multiusos de Luanda.



À la pause, les Maliens menaient déjà de huit points (43-35). Comme lors des cinq dernières éditions, les Lions échouent à ce stade et ne joueront pas de finale, une première depuis 2005 en Algérie. Leur dernier sacre continental remonte à 1997.



Le Mali, qui atteint pour la première fois de son histoire la finale du tournoi, affrontera le vainqueur du match entre l’Angola et le Cameroun. Le Sénégal tentera de décrocher la troisième place, comme en 2013, 2017 et 2021.

