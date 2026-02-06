Affrontements à l’UCAD : des suspects attendus devant le juge d’instruction

Des personnes identifiées comme ayant organisé et exécuté des dégradations lors des troubles survenus à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar seront présentées mercredi à un juge d’instruction. L’annonce a été faite par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Dakar, Ibrahima Ndoye.

Ces incidents, liés à un mouvement de contestation contre la réforme des bourses, ont entraîné le décès de l’étudiant Abdoulaye Ba. Selon le procureur, des individus arrêtés après les événements du 9 février, placés en garde à vue puis conduits au parquet, seront confiés au magistrat instructeur pour approfondir les investigations conformément aux procédures habituelles.

L’enquête, ouverte dès le 9 février, a mobilisé deux unités : la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar et la Division des investigations criminelles. Les investigations visaient à déterminer l’origine des affrontements, les responsabilités et les actes commis.

D’après les conclusions communiquées, le décès d’Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année de médecine, résulte d’une chute du quatrième étage du Pavillon F du campus social. Les enquêteurs ont procédé à l’audition de personnels médicaux, d’agents du Centre des œuvres universitaires de Dakar, d’étudiants ainsi que de responsables policiers impliqués dans le dispositif de sécurité.

Des constatations matérielles ont été réalisées sur le campus, et les images issues de sources ouvertes ainsi que celles du Centre national de vidéosurveillance ont été analysées. Selon le procureur, ces éléments constituent les principaux axes du travail d’enquête mené jusqu’à présent.



aps