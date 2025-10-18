Affaire des jeunes footballeurs sénégalais au Ghana : Bamba et Momo sont enfin rentrés au pays

Ces derniers jours, l’opinion publique avait été profondément bouleversée par le drame du jeune gardien de but Cheikh Touré, enlevé et tragiquement tué au Ghana. À la suite de cet événement, plusieurs rumeurs circulaient, évoquant la détention d’autres jeunes footballeurs sénégalais dans le même pays, parmi lesquels figuraient Momo et Bamba.



Selon les dernières informations, les deux joueurs sont bien arrivés à Dakar. Toutefois, ils ne pourront pas encore retrouver leurs familles, car ils restent sous la supervision des autorités compétentes dans le cadre de l’enquête en cours.



La communauté sportive et les familles attendent désormais que la lumière soit faite sur cette affaire et que ces jeunes puissent enfin retrouver la sécurité et la sérénité.

