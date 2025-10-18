Menu
Affaire des hôtels refusant d’accueillir les avocats de Macky Sall : Me Pierre-Olivier Sur dément et salue “l’hospitalité sénégalaise”


Rédigé le Jeudi 23 Octobre 2025 à 23:54 | Lu 24 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Après la diffusion d’informations selon lesquelles plusieurs hôtels dakarois auraient refusé d’héberger la conférence de presse du collectif d’avocats de l’ancien président Macky Sall, l’un des membres étrangers du pool de défense, Me Pierre-Olivier Sur, a tenu à rectifier la version.

Invité sur le plateau de 7TV, dans l’émission L’Invité de MNF, l’avocat français a tenu à démentir les rumeurs d’hostilité et à souligner l’accueil dont lui et ses confrères ont bénéficié au Sénégal.




Face à la journaliste Maïmouna Ndour Faye, Me Pierre-Olivier Sur a déclaré sans ambiguïté :

« Le Sénégal est un pays accueillant. Nous avons été très bien reçus, partout où nous sommes allés. »

Il a ajouté avoir lu dans certains journaux des titres “exagérés ou mal interprétés” :

« J’ai vu des articles évoquant des refus d’hôtels. Ce n’est pas ce que nous avons vécu. Nous n’avons jamais été empêchés de nous exprimer. »

« Je trouve cette information absurde. Le Sénégal est un pays accueillant. »

Il a expliqué  :
« Nous travaillons dans un climat serein, avec beaucoup de respect de la part des autorités sénégalaises et du peuple. »


Interrogé ensuite sur la situation économique et politique du Sénégal sous la présidence de Macky Sall, Me Pierre-Olivier Sur a livré une formule qui a marqué les téléspectateurs :

« Il n’y a pas de dette cachée, mais des rapports cachés. »

Une phrase à double sens, que plusieurs analystes interprètent comme une critique voilée de la communication institutionnelle autour de certains dossiers, notamment les audits et rapports financiers non publiés depuis la transition politique.

 

Tout en se voulant diplomatique, l’avocat a insisté sur la nécessité de rétablir la vérité et la confiance dans le débat public :

« La transparence, c’est la clé de la démocratie. Et la démocratie sénégalaise mérite d’être défendue, dans le respect et la vérité. »

Son intervention a été largement commentée en ligne, entre ceux qui saluent sa franchise et ceux qui y voient une sortie calculée pour défendre l’ancien président Macky Sall sans attaquer frontalement le pouvoir actuel.

 

Ces déclarations interviennent après que Me Amadou Sall, un autre membre du collectif, a expliqué devant la presse que leur conférence de presse avait dû se tenir au siège de l’Alliance pour la République (APR), faute de pouvoir obtenir une salle dans un hôtel de la place.
Cette explication avait alimenté l’idée d’un refus systématique d’héberger l’équipe de défense, laissant croire à une forme de pression politique ou d’autocensure dans le secteur hôtelier.

Le démenti de Me Pierre-Olivier Sur vient donc apaiser les tensions et corriger certaines perceptions.
 

Dans son intervention, l’avocat français a insisté sur la qualité de l’accueil sénégalais et la maturité démocratique du pays :

« Nous travaillons dans le respect des institutions et du peuple sénégalais. Il n’y a aucun problème entre nous et les autorités. »

Ce ton mesuré vise à désamorcer la polémique née des interprétations divergentes et à préserver l’image du Sénégal sur la scène internationale.



Lat Soukabé Fall

