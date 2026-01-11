Affaire d’actes contre nature à Biafra : deux hommes arrêtés

Selon des informations rapportées par le journal Libération, le plaignant affirme avoir surpris son frère germain, A.A. Ba, âgé de 31 ans et tailleur de profession, en compagnie d’un autre homme, G. Diakhaté, 25 ans, menuisier métallique domicilié aux Parcelles Assainies. Les deux hommes auraient été pris en flagrant délit alors qu’ils se livraient à des ébats dans une chambre familiale.





Pris de court, A.S. Ba serait parvenu à enfermer les deux individus dans la pièce avant d’alerter les forces de l’ordre. Les policiers, rapidement dépêchés sur les lieux, ont procédé à leur interpellation sans incident.





Conduits au commissariat, les deux mis en cause ont reconnu les faits lors de leur audition. Toujours selon Libération, G. Diakhaté a déclaré s’être rendu à Diamaguène sur invitation d’A.A. Ba, rencontré sur les réseaux sociaux. Ce dernier lui aurait assuré que la maison était libre, les autres membres de la famille étant absents pour un voyage.





Les deux hommes ont également admis avoir utilisé de la salive comme lubrifiant pour passer à l’acte. Pour expliquer leur comportement, ils ont évoqué des pulsions qu’ils disent avoir du mal à maîtriser.





Placés en garde à vue, A.A. Ba et G. Diakhaté restent à la disposition des enquêteurs. L’enquête se poursuit afin de déterminer les suites judiciaires à donner à cette affaire.

