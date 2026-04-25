Affaire Pape Cheikh Diallo : l’État verrouille les frontières, la traque s’intensifie

Désormais, toute personne identifiée dans le dossier fait l’objet d’une mesure d’« opposition-restriction », entraînant son interpellation immédiate en cas de tentative de sortie du territoire.





C’est dans ce cadre qu’un suspect, âgé de 33 ans, a été arrêté au poste frontalier de Rosso alors qu’il tentait de rejoindre la Mauritanie. Repéré grâce au système de contrôle automatisé, il a été immédiatement interpellé puis transféré à Dakar.





Cette arrestation s’ajoute à une série d’interpellations qui portent à onze le nombre de suspects déjà arrêtés, parmi lesquels plusieurs proches du chanteur Djiby Dramé.





Les autorités misent sur une stratégie claire : verrouiller les frontières pour éviter la dispersion du réseau et faciliter le travail des enquêteurs.





Cette méthode semble efficace, mais elle témoigne aussi de la complexité du dossier, qui implique plusieurs localités et profils variés. L’enquête se poursuit, avec la possibilité de nouvelles arrestations dans les prochains jours.

