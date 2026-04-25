Mbour : 34 candidats à l’émigration irrégulière interpellés, dont des femmes et des enfants

Mbour – Nouveau coup de filet des forces de sécurité dans la lutte contre l’émigration irrégulière. Les éléments du commissariat de Diamaguène, dans le département de Mbour, ont procédé à l’interpellation de 34 personnes, dont plusieurs femmes et enfants, alors qu’elles s’apprêtaient à tenter la traversée clandestine vers l’Europe.

Une opération bien coordonnée

Selon des sources sécuritaires, l’intervention a été rendue possible grâce à un travail de renseignement minutieux. Informées de l’imminence du départ, les forces de l’ordre ont rapidement déployé un dispositif qui a permis d’intercepter le groupe avant son embarquement.

Des profils de plus en plus variés

La présence de femmes et d’enfants dans ce convoi met en lumière une évolution inquiétante du phénomène. Autrefois majoritairement masculin, le profil des candidats à l’émigration clandestine s’élargit désormais à toutes les catégories sociales.

Une traque des réseaux en cours

Les personnes arrêtées ont été placées en garde à vue pour les besoins de l’enquête. Les autorités cherchent désormais à identifier les organisateurs de ce voyage et à démanteler les réseaux criminels impliqués.