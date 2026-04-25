Menu
L'Actualité au Sénégal

Pikine-Guédiawaye : une agression sauvage relance le débat sur l’insécurité urbaine


Rédigé le Samedi 25 Avril 2026 à 13:32 | Lu 36 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Après six longues années de détention préventive, S. Diallo, apprenti-chauffeur de 38 ans, a finalement comparu devant la Chambre criminelle de Pikine-Guédiawaye. Il est accusé d’une agression d’une rare violence commise en juin 2019 sur une lycéenne.


Pikine-Guédiawaye : une agression sauvage relance le débat sur l’insécurité urbaine

Ce matin-là, aux environs de 7 heures, la jeune M. Baldé se rend à pied au lycée Limamou Laye lorsqu’elle est interceptée par son agresseur. Armé d’un couteau, S. Diallo tente de lui arracher son téléphone portable. Face à la résistance de la victime, la situation dégénère rapidement.
 

L’accusé lui porte deux coups de couteau au niveau de la fesse, la laissant grièvement blessée. La scène aurait pu virer au drame sans l’intervention d’un passant courageux qui réussit à maîtriser l’agresseur avant de le livrer aux vigiles.
 

Transportée d’urgence à l’hôpital de Thiaroye, la victime survivra, mais gardera des séquelles physiques et psychologiques importantes. Le certificat médical évoque un traumatisme durable.
 

À la barre, S. Diallo reconnaît les faits, mais tente de les atténuer en invoquant une ivresse totale. Une ligne de défense immédiatement rejetée par le procureur, qui rappelle avec fermeté que l’alcool ne saurait constituer une excuse en droit pénal sénégalais.
 

Le profil de l’accusé, décrit comme violent et récidiviste par plusieurs témoins, renforce la gravité du dossier. Même sa propre mère l’aurait qualifié d’« agresseur notoire » lors de l’enquête.
 

Face à ces éléments accablants, le ministère public a requis la réclusion criminelle à perpétuité. La défense, de son côté, plaide pour une seconde chance, évoquant un homme qui se serait amendé en prison.
 

Le verdict, attendu le 12 juin, sera scruté de près dans un contexte où la question de l’insécurité reste au cœur des préoccupations.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags