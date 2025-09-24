Affaire Ngoné Saliou : le procureur saisit la Division spéciale de la cybercriminalité

Selon emedia.sn, le procureur de la République, Ibrahima Ndoye, a transmis la procédure à la DSC après réception de la plainte introduite par Me Abou Alassane Diallo, avocat à la Cour représentant les plaignants. Cette plainte concerne des propos jugés offensants et discriminatoires à l’encontre de la communauté pulaar, tenus par Ngoné Saliou Diop lors d’une émission diffusée le 30 septembre 2025 sur la plateforme numérique Sans Limites.



Le collectif plaignant rassemble plusieurs structures, dont ARP Tabital Pulaagu Sénégal, Kisal Deeyirde Pulaagu et le Mouvement des Élèves et Étudiants Foulbés (MEEF). Ces organisations reprochent à la journaliste des injures publiques, des propos diffamatoires et des incitations à la haine ethnique.



Cette convocation à la DSC marque un tournant dans cette affaire, qui pourrait s’inscrire comme un précédent dans le traitement judiciaire des contenus diffusés sur les plateformes numériques au Sénégal.

