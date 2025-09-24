Menu
Affaire Ngoné Saliou : le procureur saisit la Division spéciale de la cybercriminalité


Rédigé le Samedi 4 Octobre 2025 à 13:55 | Lu 45 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


L’affaire opposant la journaliste Ngoné Saliou Diop à plusieurs associations de la communauté pulaar franchit désormais le cap judiciaire. Ce samedi, les plaignants, regroupés au sein du Collectif pour la Défense de la Cohésion Nationale, sont convoqués à la Division spéciale de la cybercriminalité (DSC) pour être entendus dans le cadre de la plainte déposée contre la journaliste.


Selon emedia.sn, le procureur de la République, Ibrahima Ndoye, a transmis la procédure à la DSC après réception de la plainte introduite par Me Abou Alassane Diallo, avocat à la Cour représentant les plaignants. Cette plainte concerne des propos jugés offensants et discriminatoires à l’encontre de la communauté pulaar, tenus par Ngoné Saliou Diop lors d’une émission diffusée le 30 septembre 2025 sur la plateforme numérique Sans Limites.

Le collectif plaignant rassemble plusieurs structures, dont ARP Tabital Pulaagu Sénégal, Kisal Deeyirde Pulaagu et le Mouvement des Élèves et Étudiants Foulbés (MEEF). Ces organisations reprochent à la journaliste des injures publiques, des propos diffamatoires et des incitations à la haine ethnique.

Cette convocation à la DSC marque un tournant dans cette affaire, qui pourrait s’inscrire comme un précédent dans le traitement judiciaire des contenus diffusés sur les plateformes numériques au Sénégal.



Lat Soukabé Fall

