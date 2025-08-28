Affaire Malick Niang : ICS condamnées à verser 20 millions FCFA après la mort de l’enfant percuté par un train à Thiès

La famille Niang a obtenu gain de cause dans l’affaire ayant entraîné la mort de leur fils Malick, âgé de 8 ans, percuté en mars 2025 par un train des Industries chimiques du Sénégal (ICS) à Kawsara Fall, quartier de Thiès-Nord. Le Tribunal de grande instance de Thiès a condamné, vendredi, l’entreprise à verser 20 millions de FCFA de dommages et intérêts, une décision qui, malgré son poids financier, ne saurait apaiser la douleur des parents.



Une tragédie qui avait ému Thiès

L’accident avait profondément marqué la ville de Thiès, suscitant de vives dénonciations concernant la récurrence des incidents ferroviaires. Le maire, Dr Babacar Diop, s’était déplacé pour présenter ses condoléances et annoncer une concertation avec les entreprises concernées afin de renforcer la sécurité. « Il est inacceptable que de tels drames se répètent. Nous imposerons des règles de sécurité strictes afin de préserver les populations », avait-il déclaré, tout en rappelant la responsabilité sociale des ICS.



Le conducteur reconnu coupable d’homicide involontaire

En parallèle, le conducteur du train avait comparu devant le Tribunal des flagrants délits pour homicide involontaire. Reconnaissant les faits, il avait expliqué ne pas avoir aperçu l’enfant traversant les rails. Le juge l’a condamné à six mois de prison avec sursis et à une amende de 100 000 FCFA.



Une reconnaissance de responsabilité

Au-delà de la sanction du conducteur, la condamnation des ICS constitue la victoire la plus significative pour la famille Niang. Le versement des 20 millions FCFA représente une reconnaissance officielle de la responsabilité de l’entreprise dans cette tragédie qui a endeuillé Thiès.



