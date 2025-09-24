Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Affaire Madiambal Diagne : le ministre de l’Intérieur relève les chefs de la DIC et du commissariat de l’AIBD


Rédigé le Samedi 27 Septembre 2025 à 07:28 | Lu 48 fois Rédigé par


Le ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé, a relevé les chefs de la DIC et du commissariat de l’AIBD après la sortie du territoire de Madiambal Diagne, visé par un avis de recherche et une interdiction de voyager.


Affaire Madiambal Diagne : le ministre de l’Intérieur relève les chefs de la DIC et du commissariat de l’AIBD

 

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, a annoncé vendredi avoir pris des mesures conservatoires à la suite de la sortie du territoire sénégalais du journaliste Madiambal Diagne, pourtant sous le coup d’un avis de recherche et d’une interdiction de voyager.

Selon un communiqué de son département, les chefs de la Division des investigations criminelles (DIC) et du commissariat spécial de l’aéroport international Blaise-Diagne (AIBD) ont été relevés de leurs fonctions, en attendant les résultats d’une enquête interne destinée à établir les conditions exactes de ce départ et les responsabilités éventuelles.

Madiambal Diagne, patron du groupe de presse Avenir Communication et directeur de publication du quotidien Le Quotidien, avait reçu une notification d’opposition à sa sortie du territoire dans la nuit du 23 au 24 septembre, alors qu’il s’apprêtait à embarquer pour Paris. Il devait répondre dès le lendemain à une convocation de la DIC dans le cadre d’une enquête judiciaire.

Resté injoignable plusieurs heures, le journaliste a fini par annoncer jeudi sur son compte X qu’il était arrivé à Paris, précisant préparer sa défense avant de revenir pour “faire face à [ses] responsabilités”.

Mouhamadou Bamba Cissé affirme que des instructions strictes de vigilance avaient été données à l’ensemble des échelons sécuritaires concernés. Il avertit que, si des manquements ou complicités sont confirmés, d’autres sanctions seront appliquées.

Le ministre a par ailleurs annoncé avoir reçu une notification d’un mandat d’arrêt international émis par le président du collège des juges du Pool judiciaire financier (PJF) contre Madiambal Diagne. Ce dernier est visé par une enquête du PJF pour soupçons de blanchiment d’argent, sur la base d’un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF).

Mouhamadou Bamba Cissé a réaffirmé son engagement au respect des décisions judiciaires, à la transparence et à la présomption d’innocence.




Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Séries de déguerpissements à Thiès : le président des ouvriers réclame des sites de recasement

Lat Soukabé Fall - 22/09/2025 - 0 Commentaire
Séries de déguerpissements à Thiès : le président des ouvriers réclame des sites de recasement
Les récentes opérations de déguerpissement menées dans plusieurs quartiers et zones d’occupation à Thiès continuent de susciter colère et inquiétude au sein des populations affectées. Parmi les plus...

Bakel : la crue du fleuve Sénégal menace villages et cultures en septembre 2025

- 21/09/2025 - 0 Commentaire
Bakel : la crue du fleuve Sénégal menace villages et cultures en septembre 2025
À Bakel, la crue du fleuve Sénégal frôle la cote d’alerte. Villages inondés, cultures dévastées et vigilance orange déclenchée pour protéger les populations. La situation hydrologique à Bakel et dans...

Actualités

Opérations de la Gendarmerie nationale : plus de 80 interpellations et saisies de drogue à Dakar et Podor

- 27/09/2025 - 0 Commentaire
Opérations de la Gendarmerie nationale : plus de 80 interpellations et saisies de drogue à Dakar et Podor
La Gendarmerie nationale a mené, les 25 et 26 septembre, des opérations de sécurisation à Dakar et Podor, aboutissant à plus de 80 interpellations, plusieurs saisies de chanvre indien, de motos et...

Tivaouane : les forces de sécurité formées au pilotage de drones dans le cadre du programme Sénégal Digital Show

- 27/09/2025 - 0 Commentaire
Tivaouane : les forces de sécurité formées au pilotage de drones dans le cadre du programme Sénégal Digital Show
À Tivaouane, une dizaine d’agents des forces de défense et de sécurité suivent une formation au pilotage de drones, intégrée au programme national Sénégal Digital Show, qui vise aussi à former 500...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags