Affaire Madiambal Diagne : le ministre de l’Intérieur relève les chefs de la DIC et du commissariat de l’AIBD





Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, a annoncé vendredi avoir pris des mesures conservatoires à la suite de la sortie du territoire sénégalais du journaliste Madiambal Diagne, pourtant sous le coup d’un avis de recherche et d’une interdiction de voyager.



Selon un communiqué de son département, les chefs de la Division des investigations criminelles (DIC) et du commissariat spécial de l’aéroport international Blaise-Diagne (AIBD) ont été relevés de leurs fonctions, en attendant les résultats d’une enquête interne destinée à établir les conditions exactes de ce départ et les responsabilités éventuelles.



Madiambal Diagne, patron du groupe de presse Avenir Communication et directeur de publication du quotidien Le Quotidien, avait reçu une notification d’opposition à sa sortie du territoire dans la nuit du 23 au 24 septembre, alors qu’il s’apprêtait à embarquer pour Paris. Il devait répondre dès le lendemain à une convocation de la DIC dans le cadre d’une enquête judiciaire.



Resté injoignable plusieurs heures, le journaliste a fini par annoncer jeudi sur son compte X qu’il était arrivé à Paris, précisant préparer sa défense avant de revenir pour “faire face à [ses] responsabilités”.



Mouhamadou Bamba Cissé affirme que des instructions strictes de vigilance avaient été données à l’ensemble des échelons sécuritaires concernés. Il avertit que, si des manquements ou complicités sont confirmés, d’autres sanctions seront appliquées.



Le ministre a par ailleurs annoncé avoir reçu une notification d’un mandat d’arrêt international émis par le président du collège des juges du Pool judiciaire financier (PJF) contre Madiambal Diagne. Ce dernier est visé par une enquête du PJF pour soupçons de blanchiment d’argent, sur la base d’un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF).



Mouhamadou Bamba Cissé a réaffirmé son engagement au respect des décisions judiciaires, à la transparence et à la présomption d’innocence.

