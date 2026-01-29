Litige foncier à Mbour : le fondateur de SEDIMA renonce à 80 hectares en faveur de l’État





L’État du Sénégal devient bénéficiaire d’un terrain de 80 hectares situé dans le département de Mbour, à la suite d’une décision volontaire prise par le président fondateur du Groupe SEDIMA. Cette annonce a été rendue publique à travers un communiqué diffusé le 29 janvier 2026 à Dakar.



Cette initiative intervient alors que le climat social demeure fragile en raison de tensions persistantes liées au foncier dans la zone. Le dirigeant du groupe précise que, bien que son entreprise soit le détenteur légal du titre foncier, acquis dans le respect des règles en vigueur, il a fait le choix de privilégier l’apaisement et l’intérêt général.



Ce dossier prend place dans un différend opposant Babacar Ngom aux habitants de Ndingler. Le conflit trouve son origine dans l’attribution de 300 hectares par la commune de Sindia à l’homme d’affaires. Les populations locales estiment toutefois qu’une portion de ces terres, évaluée entre 75 et 80 hectares, ferait partie du terroir du village.



Dans son communiqué, le responsable de SEDIMA explique que cette décision s’inscrit dans une démarche volontaire visant la paix, la responsabilité et le dépassement des tensions, avec pour objectif de favoriser une résolution durable de la situation.



La cession du terrain à l’État est effectuée sans aucune compensation financière. Il revient désormais aux autorités compétentes de statuer sur l’usage futur de cet espace.

