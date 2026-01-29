Bignona : quatre personnes arrêtées avec six kilogrammes de produits illicites lors d’un contrôle routier

La brigade territoriale de Bignona, dans le sud du pays, a procédé lundi soir à l’interpellation de quatre individus pour association de malfaiteurs ainsi que détention et trafic de produits prohibés, portant sur une quantité de six kilogrammes, selon une source sécuritaire.

Les faits se sont produits le lundi 2 février 2026, aux environs de 18 h 30, lors d’un contrôle de routine de la circulation sur la route nationale numéro 5 (RN5), précisément à hauteur du village de Koutenghor. Cette opération faisait suite à l’exploitation d’un renseignement par les forces de l’ordre.

Au cours de cette vérification, les gendarmes ont intercepté deux personnes qui circulaient à bord d’une moto de type Jakarta. Une fouille a permis de découvrir un carton contenant six kilogrammes de produits prohibés en leur possession.

Entendus après leur interpellation, les deux mis en cause ont orienté les enquêteurs vers deux autres personnes, présentées comme étant à l’origine de la remise d’une somme de 150 000 francs CFA destinée à l’acquisition de la marchandise.

Sur la base de ces éléments, les gendarmes se sont rendus à la gare routière de Bignona, où l’une des personnes citées a été interpellée, avant de poursuivre l’opération à Manguiline pour l’arrestation du second individu présumé impliqué.

À l’issue de la procédure, les quatre personnes arrêtées doivent être présentées au parquet de Ziguinchor pour la suite judiciaire, selon la même source.

