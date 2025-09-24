Menu
Affaire Diogo : Embourbés avec 5 kg de chanvre indien, trois hommes dans de sales draps


Rédigé le Vendredi 3 Octobre 2025 à 18:38 | Lu 52 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall



Ce qui devait être un simple retour de course s’est transformé en véritable descente aux enfers. À Diogo, dans la région de Thiès, trois hommes se sont retrouvés devant le tribunal des flagrants délits pour détention de chanvre indien. En cause : une voiture embourbée et un appel téléphonique malheureux.


Un simple appel au secours a suffi pour faire tomber tout un projet illicite

Tout est parti de Thil, où A. Sène, agriculteur domicilié à Lompoul, s’était rendu avec son ami A. Bâ pour acheter du chanvre indien. La transaction conclue, les deux hommes reprennent la route à bord de leur véhicule. Craignant les contrôles de gendarmerie, ils décident d’emprunter un itinéraire secondaire. Mauvais calcul : la voiture finit par s’embourber en pleine brousse.

Désespéré, A. Sène appelle un chauffeur de « clando », G. Niang, pour venir les tirer d’affaire. Mais cette tentative de sauvetage va leur coûter cher. Alertés par le vacarme, les gendarmes débarquent sur les lieux et procèdent à une fouille du véhicule. Dans le coffre, ils découvrent un sac contenant cinq kilogrammes de chanvre indien.

Les trois hommes sont immédiatement arrêtés et placés sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction de Thiès.
Vendredi dernier, devant le tribunal, A. Sène reconnaît avoir acheté la drogue, tout en précisant qu’elle était destinée à leur consommation personnelle. Il tente en vain de disculper le chauffeur, expliquant que ce dernier n’était qu’un bon samaritain venu les aider à dégager la voiture.

Mais le parquet n’a pas été convaincu. Pour le procureur, les faits de détention de chanvre indien et d’association de malfaiteurs sont établis. Il a requis deux ans de prison ferme contre les trois prévenus.
L’affaire a été mise en délibéré : le verdict est attendu pour ce 3 octobre.



Lat Soukabé Fall

