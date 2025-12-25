Affaire Bougazelli : deux mois ferme pour l’ancien député Seydina Fall

Arrêté le lundi 2 décembre 2025 par les éléments de la Sûreté urbaine du commissariat central de Guédiawaye, Seydina Fall était poursuivi pour des faits d’escroquerie liés à des opérations immobilières frauduleuses.



Malgré cette condamnation, l’affaire est loin d’être close. L’ancien parlementaire fait actuellement l’objet de nouvelles procédures judiciaires au niveau de la Sûreté urbaine de Guédiawaye. Selon des sources proches du dossier, il pourrait être extrait de sa cellule dans les prochains jours afin d’être entendu dans le cadre de ces nouvelles enquêtes.



Au total, six plaignants ont porté plainte contre Seydina Fall et son complice présumé, actuellement en fuite. Le préjudice financier global est estimé à près de deux millions de francs CFA.



L’affaire a éclaté suite à la plainte déposée par T. Camara, une dame affirmant avoir versé 400 000 francs CFA à Seydina Fall depuis septembre 2025 pour la location d’un appartement. Malgré le paiement, le logement promis ne lui a jamais été remis, et toutes ses tentatives de contact seraient restées vaines.



Cette affaire relance le débat sur les arnaques immobilières de plus en plus fréquentes dans la banlieue dakaroise, mais aussi sur la responsabilité des figures publiques impliquées dans des dossiers judiciaires.



L’enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur l’étendue réelle du réseau et d’éventuelles autres victimes.

