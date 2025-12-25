Affaire Binetou Gueye : du « coup accidentel » au meurtre présumé, le mari envoyé en prison

Depuis le début de l’enquête, P. M. Diop soutenait la thèse d’un tir accidentel. Une version qui n’a visiblement pas convaincu le parquet. Après un examen approfondi du dossier et des éléments matériels recueillis par les enquêteurs, la justice a estimé que les circonstances du drame ne permettaient plus de retenir l’hypothèse d’un simple accident.

Cette requalification en meurtre marque un durcissement notable de la position judiciaire et ouvre la voie à des poursuites criminelles beaucoup plus lourdes pour le mari de la victime.



Les faits remontent à la nuit du samedi 20 au dimanche 21 décembre 2025, à Keur Mbaye Fall. Une détonation fend le silence du quartier. Binetou Gueye est atteinte par une balle tirée à bout portant par son époux. Grièvement blessée, elle succombe peu après.



Alors que le mari et sa famille évoquent rapidement un accident domestique, les parents de la victime expriment, dès les premières heures, de sérieux doutes. Ces suspicions, renforcées par les investigations menées sur le terrain, pèseront lourd dans la suite de la procédure.



L’enquête est confiée à la brigade de gendarmerie de la Zone franche industrielle (ZFI). P. M. Diop est interpellé et placé en garde à vue. Rapidement, les investigations s’élargissent à son entourage proche : ses deux parents, un ami présent sur la terrasse peu avant le drame, ainsi qu’une femme présentée comme sa supposée « copine ».



Les enquêteurs soupçonnent une entrave au travail de la justice, notamment à travers la dissimulation volontaire de pièces à conviction. Le téléphone portable de P. M. Diop, jugé crucial pour l’enquête, aurait été soustrait afin d’orienter les investigations et de minimiser la responsabilité pénale du principal suspect.



À l’issue de plusieurs jours de garde à vue et de présentations répétées au parquet, les décisions judiciaires tombent :



P. M. Diop est placé sous mandat de dépôt et poursuivi pour meurtre ;

Ses deux parents ainsi que sa supposée « copine » sont placés sous contrôle judiciaire ;

Son ami écope d’un bracelet électronique.

Avec cette requalification des faits, l’affaire Binetou Gueye entre désormais dans une phase judiciaire plus lourde, qui pourrait déboucher sur un procès criminel. Dans le quartier comme au sein de l’opinion publique, l’émotion reste vive, tandis que la justice poursuit son travail pour faire toute la lumière sur les circonstances exactes de ce drame conjugal.

