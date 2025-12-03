Aéroport de Ziguinchor : une livraison annoncée pour fin avril 2026





Les travaux de l’Aéroport de Ziguinchor progressent désormais à un rythme jugé satisfaisant et devraient s’achever à la fin du mois d’avril 2026. C’est ce qu’a indiqué, samedi, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à l’issue d’une visite du chantier.



Selon le chef de l’État, cette inspection a permis de constater la reprise effective des travaux ainsi que la cadence soutenue à laquelle ils sont actuellement exécutés. Il s’est félicité de l’évolution observée sur le site.



Pour garantir le respect des délais contractuels, l’État a mobilisé un financement global de 13 milliards de francs CFA. Sur ce montant, 7 milliards ont déjà été débloqués en 2025 à travers la loi de finances rectificative, tandis que les 6 milliards restants seront inscrits dans la loi de finances initiale de 2026.



D’après Bassirou Diomaye Faye, ces ressources permettront à l’entreprise chargée du chantier de tenir son engagement et de livrer l’infrastructure à la date prévue, soit à la fin du mois d’avril 2026.



Le président de la République a rappelé que la région de Ziguinchor occupe une place stratégique dans la politique nationale de territorialisation menée par l’actuelle équipe dirigeante. Il a mis en avant le potentiel touristique, culturel et économique de la région, soulignant que c’est en raison de cette importance que l’achèvement de l’aéroport a été érigé en priorité, afin de garantir une liaison aérienne directe avec les autres pôles du pays.



Il a également exhorté les entreprises impliquées à maintenir la qualité des travaux et à respecter la conception architecturale prévue pour l’ouvrage.



À terme, cette infrastructure est appelée à renforcer l’accessibilité de Ziguinchor dans le cadre du Programme national de desserte aérienne des régions, inscrit dans l’Agenda national de transformation Sénégal 2050. Le chef de l’État a par ailleurs indiqué que des études sont en cours pour étendre ce programme à d’autres régions, à partir des aéroports régionaux, conformément aux orientations définies par cet agenda stratégique.

