Aéroport de Ziguinchor : une livraison annoncée pour fin avril 2026

Le président Bassirou Diomaye Faye annonce une avancée satisfaisante des travaux de l’aéroport de Ziguinchor, soutenus par un financement public de 13 milliards de francs CFA.


Les travaux de l’Aéroport de Ziguinchor progressent désormais à un rythme jugé satisfaisant et devraient s’achever à la fin du mois d’avril 2026. C’est ce qu’a indiqué, samedi, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à l’issue d’une visite du chantier.

Selon le chef de l’État, cette inspection a permis de constater la reprise effective des travaux ainsi que la cadence soutenue à laquelle ils sont actuellement exécutés. Il s’est félicité de l’évolution observée sur le site.

Pour garantir le respect des délais contractuels, l’État a mobilisé un financement global de 13 milliards de francs CFA. Sur ce montant, 7 milliards ont déjà été débloqués en 2025 à travers la loi de finances rectificative, tandis que les 6 milliards restants seront inscrits dans la loi de finances initiale de 2026.

D’après Bassirou Diomaye Faye, ces ressources permettront à l’entreprise chargée du chantier de tenir son engagement et de livrer l’infrastructure à la date prévue, soit à la fin du mois d’avril 2026.

Le président de la République a rappelé que la région de Ziguinchor occupe une place stratégique dans la politique nationale de territorialisation menée par l’actuelle équipe dirigeante. Il a mis en avant le potentiel touristique, culturel et économique de la région, soulignant que c’est en raison de cette importance que l’achèvement de l’aéroport a été érigé en priorité, afin de garantir une liaison aérienne directe avec les autres pôles du pays.

Il a également exhorté les entreprises impliquées à maintenir la qualité des travaux et à respecter la conception architecturale prévue pour l’ouvrage.

À terme, cette infrastructure est appelée à renforcer l’accessibilité de Ziguinchor dans le cadre du Programme national de desserte aérienne des régions, inscrit dans l’Agenda national de transformation Sénégal 2050. Le chef de l’État a par ailleurs indiqué que des études sont en cours pour étendre ce programme à d’autres régions, à partir des aéroports régionaux, conformément aux orientations définies par cet agenda stratégique.




