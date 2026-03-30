Aéroport de Ziguinchor : ouverture annoncée pour fin avril 2026

Le processus de modernisation des infrastructures aéroportuaires se poursuit avec l’annonce de la mise en service prochaine de l’aéroport de Ziguinchor. Le ministre des Infrastructures, Dethié Fall, a confirmé que l’ouverture est prévue pour le 30 avril 2026, précisant que les travaux avancent dans le respect des délais et des standards requis.

Cette déclaration a été faite lors de l’inauguration du salon d’honneur de Aéroport international Blaise Diagne, où il a réaffirmé la volonté des autorités de renforcer et moderniser le réseau aéroportuaire du pays.

Une mission d’inspection est programmée pour le 7 avril, en présence du ministre des Transports aériens, afin de faire le point sur l’évolution du chantier. L’ouverture officielle pourrait être symbolisée par l’arrivée d’un vol transportant des responsables de haut niveau, mettant en avant l’importance de cette infrastructure pour la région.

Selon les précisions apportées, un premier vol commercial est attendu dès le 1er mai 2026, dans le but d’assurer une mise en exploitation rapide. Cette réalisation devrait favoriser l’accessibilité de la Casamance et soutenir le développement économique local.

Par ailleurs, le ministre a évoqué d’autres projets en cours, notamment l’extension de Aéroport de Saint-Louis ainsi que la relance du programme de reconstruction d’aéroports, incluant ceux de Matam et Ourossogui.