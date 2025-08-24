Acquittement de Serigne Fallou Fall : la Cour d’appel de Dakar annule sa condamnation pour viol





Ce mardi, la Cour d’appel de Dakar a innocenté Serigne Fallou Fall, 33 ans, poursuivi par sa tante Fatima Dieng pour des accusations de viol et de pédophilie visant sa demi-sœur âgée de 5 ans.



Initialement condamné à 15 ans de réclusion le 7 janvier 2025 à la suite d’un jugement prononcé le 3 décembre 2024 à Pikine-Guédiawaye, Fallou était détenu depuis le 17 mars 2020. Son acquittement a été prononcé après des débats mettant en lumière des incohérences dans le dossier, notamment la constatation d’un hymen intact chez la supposée victime.



L’avocat général avait déjà demandé l’acquittement lors de l’audience du 30 juillet. La décision rendue ce jour met un terme à cinq années de détention, malgré le rejet antérieur de sa demande de mise en liberté provisoire.



seneweb



