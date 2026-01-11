Accusé de meurtre, détenu sept ans : la justice libère le vendeur de tangana

Au fil des années, l’instruction du dossier s’est cependant révélée fragile. À la barre, aucune preuve formelle n’est venue établir de manière irréfutable la participation directe de F. Ndao au crime.



L’accusé, de son côté, a toujours nié les faits, soutenant avoir récupéré les effets de la victime dans des circonstances sans lien avec le meurtre.



Lors des débats, la défense a insisté sur l’absence de témoins, de preuves scientifiques ou d’éléments matériels permettant de relier formellement l’accusé à la scène du crime. Un argumentaire qui a fini par convaincre la juridiction.



Après délibération, la chambre criminelle de Mbour a prononcé l’acquittement de F. Ndao au bénéfice du doute, estimant que les charges retenues contre lui étaient insuffisantes pour justifier une condamnation pénale. Le tribunal a ainsi ordonné sa libération immédiate, mettant fin à près de sept années de détention.



Cette décision relance une fois de plus le débat sur la détention provisoire prolongée et ses conséquences humaines, dans un contexte judiciaire où certains accusés passent de longues années en prison avant d’être finalement blanchis.



Pour F. Ndao, c’est la fin d’un long cauchemar judiciaire, mais aussi le début d’un combat pour se reconstruire après avoir perdu sept ans de sa vie derrière les barreaux.

Les faits remontent à sept ans. À l’époque, F. Ndao est interpellé par les forces de l’ordre dans le cadre de l’enquête ouverte après la découverte du corps sans vie d’une prostituée.Ce qui avait initialement conduit les enquêteurs à le placer au cœur du dossier, c’est la présence d’effets personnels appartenant à la victime retrouvés en sa possession. Un élément jugé suffisamment accablant pour entraîner son inculpation pour homicide volontaire et son placement en détention provisoire.