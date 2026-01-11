Accidents tragiques des mini‑bus « Cheikhou Cherifou » : les chauffeurs révèlent les causes exactes

Selon les témoignages, la course contre la montre pour récupérer des passagers ou respecter les horaires pousse certains chauffeurs à prendre des risques inconsidérés. Les dépassements en virage ou sur des routes étroites sont fréquents et souvent à l’origine de collisions frontales, parfois mortelles.



« Sur certains axes, si tu hésites, tu perds du temps et des clients. Beaucoup prennent des risques, et malheureusement, ça finit par des drames », confie un chauffeur expérimenté.

Dans plusieurs accidents, la fatigue ou la somnolence du conducteur a été identifiée comme facteur déclenchant. Sur des axes comme Kaffrine ou Fatick, des chauffeurs ont perdu le contrôle de leur véhicule, entraînant renversements et collisions.



« Je n’ai pas vu le minibus arriver. Le chauffeur semblait épuisé », raconte un passager témoin d’un accident récent.



Les enquêtes révèlent également que les problèmes mécaniques, notamment l’éclatement de pneus, contribuent à des accidents graves. Certains véhicules, surchargés ou mal entretenus, deviennent difficiles à contrôler, surtout à grande vitesse.



« Beaucoup roulent avec des pneus usés ou rechapés. Quand ça éclate, le véhicule part en vrille », explique un mécanicien spécialisé dans les minibus.



La concurrence entre conducteurs pour capter plus de passagers peut pousser certains à des comportements dangereux : courses improvisées, dépassements risqués et conduite agressive sont régulièrement signalés par les forces de l’ordre.



« Sur certaines lignes, c’est une compétition permanente. Cela finit souvent par des accidents », confirme un coxeur de la gare routière.



Ces accidents soulignent la nécessité de renforcer la sécurité routière et la régulation des mini‑bus. Les chauffeurs eux-mêmes réclament :



Contrôle technique strict des véhicules

Formation renforcée pour la conduite interurbaine

Sanctions sévères pour les comportements dangereux

La combinaison de facteurs humains, mécaniques et organisationnels rend la prévention essentielle pour éviter que les routes sénégalaises continuent de compter leurs morts.



Derrière chaque mini‑bus « Cheikhou Cherifou » accidenté, ce sont des vies brisées et des familles plongées dans le deuil. Les chauffeurs eux-mêmes reconnaissent que la prudence et la discipline au volant sont vitales pour réduire les drames. Face à la répétition de ces tragédies, la vigilance, le respect du code de la route et la sécurité des véhicules restent plus que jamais des priorités.

