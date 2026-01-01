Accident sur la RN1 : ils profitent du chaos pour voler 1,44 million FCFA à une victime

L’indignation est grande après les faits survenus mardi 30 décembre dernier sur la Route nationale n°1 (RN1), à hauteur de la station-service Baba Guèye. Alors que les secours s’activaient pour porter assistance aux victimes d’un accident de la circulation, deux individus ont choisi de transformer la détresse humaine en opportunité criminelle.



Selon L’Observateur, B. Sène, 27 ans, et son complice A. Cissé, 39 ans, ont profité de l’agitation générale pour passer à l’acte. Tandis que les regards étaient tournés vers les blessés, B. Sène s’est discrètement introduit dans le véhicule d’une ressortissante burkinabè. Il en est ressorti avec une sacoche contenant la somme de 1,440 million de francs CFA.



À quelques mètres de là, son complice l’attendait sur une moto Jakarta, moteur allumé, prêt à assurer une fuite rapide en direction de Kaolack. Convaincus d’avoir agi à couvert dans la foule, les deux hommes ne se doutaient pas qu’ils étaient filmés.



Les enquêteurs ont en effet exploité les images des caméras de surveillance installées dans la zone. Malgré des visages partiellement dissimulés, les éléments recueillis ont permis une identification formelle des suspects. Ces derniers ont été interpellés entre le 3 et le 4 janvier.



Placés en garde à vue, les mis en cause sont rapidement passés aux aveux. B. Sène a reconnu avoir englouti sa part du butin dans des jeux de hasard, tandis qu’A. Cissé a utilisé la sienne pour acheter une moto et subvenir à ses besoins personnels.



Les deux hommes sont désormais poursuivis pour vol en réunion avec usage d’un moyen de locomotion, une infraction passible de lourdes sanctions pénales.

