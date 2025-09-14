Menu
Accident mortel sur la Nationale 7 à Niokolo Koba : un chauffeur placé en garde à vue


Rédigé le Mardi 16 Septembre 2025


Un accident de la circulation a fait un mort ce 15 septembre sur la Nationale 7, dans le parc de Niokolo Koba. L’un des chauffeurs impliqués a été interpellé pour homicide involontaire.


Un grave accident de la route s’est produit ce lundi 15 septembre 2025 sur la Nationale 7, dans le périmètre du parc national de Niokolo Koba, à une dizaine de kilomètres de l’aire de repos.

Selon les premiers éléments recueillis, la collision a impliqué deux véhicules immatriculés au Mali. Le choc a causé la mort d’une personne.

Alertées, les forces de l’ordre se sont rapidement rendues sur place pour sécuriser la zone et constater les dégâts. L’un des conducteurs a été interpellé puis placé en garde à vue à la brigade de gendarmerie de proximité de Mako. Il devra répondre des faits d’homicide involontaire.

Ce drame relance le débat sur la sécurité routière, la prudence au volant et la nécessité du respect strict du code de la route, notamment sur cet axe réputé dangereux et traversant une zone protégée.

🔖 SENEWEB




