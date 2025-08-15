Thiès, mardi soir – La route a encore fait une victime. Un tragique accident s’est produit à la sortie de Thiès, à hauteur de Sinthiou Yoro Sadio, non loin de Mbour 4. Selon les premiers témoignages recueillis sur place, un jeune homme à bord d’un scooter de type X-Max a été surpris par un rond-point. Perdant le contrôle de son engin, il a traversé l’infrastructure de bout en bout dans un saut spectaculaire, avant de s’écraser brutalement de l’autre côté. La violence de la chute ne lui a laissé aucune chance. Le conducteur est décédé sur le coup, sous le regard impuissant des riverains alertés par le fracas. Sa moto, quant à elle, a été partiellement détruite dans l’accident. Alertés, les sapeurs-pompiers et les forces de l’ordre se sont rapidement déployés sur les lieux. Le corps sans vie de la victime a été acheminé à la morgue de l’hôpital régional de Thiès pour les formalités d’usage. Cet énième accident relance une fois de plus le débat sur la sécurité routière et la nécessité de renforcer la signalisation, surtout au niveau des zones à risque comme les ronds-points situés en périphérie de la ville.
|
Le Portail de Thiès sur le Web
|
Thiès sous tension : meurtres, braquages, drames… le sombre bilan de mi-août 2025 15/08/2025 Maguèye Badiane l'Homme Fort du PM Ousmane Sonko à Thiès se dévoile 27/07/2025 Thiès : Le Mouvement Action du Pr Daouda Ndiaye soigne, sensibilise et sauve des vies 27/07/2025 Thiès : Le maire Babacar Diop relance les feux tricolores, 60 ans après leur disparition 25/07/2025 Siteu Terrasse Balla Gaye 2 (Vidéo) 20/07/2025
L'Actualité au Sénégal
Accident mortel à la sortie de Thiès : un conducteur de moto perd la vie à hauteur de Sinthiou Yoro Sadio
Rédigé le Mardi 19 Août 2025 à 02:15 | Lu 52 fois Rédigé par Hanne Abou
Nouveau commentaire :
Dans la même rubrique :
|
Mardi 19 Août 2025 - 02:12 Vol Air France Paris-Dakar : une passagère agressive contraint l’avion à faire demi-tour
|
Mardi 19 Août 2025 - 02:06 Thiès : un jeune conducteur de scooter tué dans un accident
Actualité à Thiès
Cambriolage au lycée Ndiawdoune de Saint-Louis : du matériel administratif emporté
Rédaction - 06/08/2025 - 0 Commentaire
Le lycée Ndiawdoune de Saint-Louis a été cambriolé durant le week-end, avec le vol d’une photocopieuse, d’une imprimante et d’un ventilateur mural. Le lycée Ndiawdoune de Saint-Louis a été victime...
Mont-Roland : Le maire Yve Lamine Ciss mise sur l'éducation pour bâtir l’excellence locale
Lat Soukabé Fall - 02/08/2025 - 0 Commentaire
Actualités
Accident mortel à la sortie de Thiès : un conducteur de moto perd la vie à hauteur de Sinthiou Yoro Sadio
Hanne Abou - 19/08/2025 - 0 Commentaire
Thiès, mardi soir – La route a encore fait une victime. Un tragique accident s’est produit à la sortie de Thiès, à hauteur de Sinthiou Yoro Sadio, non loin de Mbour 4. Selon les premiers témoignages...
Vol Air France Paris-Dakar : une passagère agressive contraint l’avion à faire demi-tour
Rédaction - 19/08/2025 - 0 Commentaire
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com