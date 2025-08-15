Accident mortel à la sortie de Thiès : un conducteur de moto perd la vie à hauteur de Sinthiou Yoro Sadio

Thiès, mardi soir – La route a encore fait une victime. Un tragique accident s’est produit à la sortie de Thiès, à hauteur de Sinthiou Yoro Sadio, non loin de Mbour 4. Selon les premiers témoignages recueillis sur place, un jeune homme à bord d’un scooter de type X-Max a été surpris par un rond-point. Perdant le contrôle de son engin, il a traversé l’infrastructure de bout en bout dans un saut spectaculaire, avant de s’écraser brutalement de l’autre côté. La violence de la chute ne lui a laissé aucune chance. Le conducteur est décédé sur le coup, sous le regard impuissant des riverains alertés par le fracas. Sa moto, quant à elle, a été partiellement détruite dans l’accident. Alertés, les sapeurs-pompiers et les forces de l’ordre se sont rapidement déployés sur les lieux. Le corps sans vie de la victime a été acheminé à la morgue de l’hôpital régional de Thiès pour les formalités d’usage. Cet énième accident relance une fois de plus le débat sur la sécurité routière et la nécessité de renforcer la signalisation, surtout au niveau des zones à risque comme les ronds-points situés en périphérie de la ville.