Accident mortel à Fandène : choc violent entre un camion et une voiture

D’après les témoins présents au moment du drame, un camion est entré en collision avec un véhicule particulier dans des circonstances qui restent encore à éclaircir. L’impact, d’une rare violence, a complètement déformé l’un des véhicules, provoquant la mort de deux occupants sur le coup.





Les cinq autres passagers, grièvement blessés, ont été rapidement pris en charge par les secours dépêchés sur les lieux. Ils ont été évacués vers les structures sanitaires les plus proches pour des soins d’urgence. Leur pronostic vital reste préoccupant, selon des sources proches des services de santé.





Les éléments de la police et de la gendarmerie se sont rendus sur place peu après l’accident afin de sécuriser la zone et de faciliter l’intervention des secours. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de la collision, notamment la vitesse des véhicules et les conditions de circulation au moment des faits.





La circulation a été temporairement perturbée sur cet axe très fréquenté avant d’être progressivement rétablie après les opérations de constatation.



Ce nouveau drame relance une fois de plus la question de la sécurité routière au Sénégal, où les accidents graves restent fréquents malgré les campagnes de sensibilisation. Excès de vitesse, surcharge des véhicules et imprudences sur la route figurent régulièrement parmi les causes évoquées par les autorités.





Dans les villages de Diabass et dans toute la commune de Fandène, l’émotion est vive. Les populations, sous le choc, déplorent une tragédie de plus qui endeuille plusieurs familles et appellent à un renforcement des mesures de prévention sur cet axe routier.

