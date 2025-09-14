Accident mortel à Dabo : la vigilance face aux baignades non surveillées

Selon les témoignages des proches présents sur les lieux, Abdoul et plusieurs amis avaient décidé de profiter de la chaleur de l’après-midi pour se rafraîchir. La mare, située en périphérie du village, est un lieu connu des habitants, qui s’y rendent régulièrement pour se baigner ou se détendre. Mais ce dimanche, la baignade a tourné au drame. Abdoul, visiblement en difficulté dans l’eau, n’a pas pu être secouru à temps. Ses camarades, malgré leurs efforts, n’ont pu le maintenir à flot. La panique et la peur ont retardé l’intervention, transformant un moment de loisirs en catastrophe.



Alertés rapidement, les sapeurs-pompiers de Kounkané sont intervenus sur instruction du sous-préfet de Mampatim. Leur mission : repêcher le corps du jeune homme. Les opérations, délicates en raison de la profondeur et de la vase, ont duré plusieurs dizaines de minutes avant que le corps sans vie d’Abdoul Baldé ne soit retrouvé.



La gendarmerie, dépêchée sur place pour constater les faits, a procédé aux premières investigations. Après les formalités, la dépouille a été transportée à la morgue de l’hôpital régional de Kolda. La famille, déjà sous le choc, a été informée et entourée par les autorités locales et les voisins, venus apporter leur soutien dans cette épreuve douloureuse.



Les habitants de Dabo, encore sous le coup de l’émotion, témoignent de leur peine et de leur inquiétude. « C’était un jeune plein de vie, toujours souriant. On ne s’attendait pas à une telle tragédie », confie un voisin, la voix tremblante. La mare, jusqu’alors considérée comme un lieu de détente, devient désormais le symbole d’une perte brutale et inattendue.



Cette tragédie rappelle l’importance de la prudence lors des baignades, surtout dans des lieux non surveillés. La gendarmerie poursuit son enquête pour confirmer les circonstances exactes de la noyade, tandis que la communauté locale se mobilise pour soutenir la famille d’Abdoul Baldé, en deuil.

