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L'Actualité au Sénégal

Accident à Pondala : la piste du téléphone portable évoquée contre le chauffeur


Rédigé le Samedi 23 Mai 2026 à 23:07 | Lu 49 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un nouveau drame de la route est venu endeuiller les axes routiers sénégalais ce samedi matin dans la région de Kédougou. Un bus de transport en commun assurant la liaison entre Moussala et Dakar s’est renversé sur la Route nationale numéro 7, précisément entre les localités de Bembou et Pondala, dans le département de Saraya.


Accident à Pondala : la piste du téléphone portable évoquée contre le chauffeur

L’accident, survenu aux environs de 7 heures du matin, a provoqué une vive panique parmi les passagers et les populations riveraines. Selon un premier bilan communiqué sur place, vingt-trois personnes ont été blessées, dont le chauffeur qui se trouve dans un état jugé grave.
 

Une scène de chaos au petit matin

D’après plusieurs témoins présents sur les lieux, le bus roulait normalement avant de perdre brusquement le contrôle. Le véhicule a fini sa course sur le bas-côté après s’être renversé violemment. Des cris de détresse ont immédiatement retenti à l’intérieur du car, où plusieurs passagers se retrouvaient coincés entre les sièges et les bagages.
 

Les premiers secours sont venus des habitants des villages voisins qui se sont précipités pour extraire les victimes avant l’arrivée des sapeurs-pompiers et des forces de sécurité.
 

Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent un bus fortement endommagé, couché sur le flanc, tandis que des blessés reçoivent les premiers soins sur place dans une atmosphère de grande confusion.
 

Le chauffeur entre la vie et la mort

Parmi les victimes, le conducteur du bus serait le cas le plus préoccupant. Gravement touché lors du renversement, il a été évacué en urgence vers l’hôpital régional de Kédougou où il reçoit actuellement des soins intensifs.
 

Les autres blessés souffrent principalement de fractures, de traumatismes et de blessures diverses causées par la violence du choc. Les autorités sanitaires n’excluent pas une aggravation du bilan si certains cas critiques venaient à se détériorer.
 

L’hypothèse du téléphone portable évoquée

Alors que l’émotion reste vive, plusieurs témoins avancent une hypothèse troublante : le chauffeur aurait été distrait par l’utilisation de son téléphone portable quelques instants avant l’accident.
 

Selon certains passagers, le conducteur manipulait son appareil alors que le bus roulait sur une portion sensible de la route. Toutefois, cette information n’a pas encore été confirmée officiellement par les enquêteurs.
 

Les éléments de la brigade routière, rapidement déployés sur les lieux, ont procédé aux constatations d’usage afin de déterminer les causes exactes du drame. Une enquête a été ouverte.
 

Les accidents de bus se multiplient

Cet accident relance une nouvelle fois les inquiétudes autour de la sécurité routière au Sénégal, notamment sur les longs trajets reliant l’est du pays à Dakar. Les routes nationales sont régulièrement le théâtre d’accidents impliquant des véhicules de transport en commun, souvent à cause de l’excès de vitesse, de la fatigue des conducteurs, du mauvais état mécanique des véhicules ou encore de l’imprudence au volant.
 

Ces dernières années, plusieurs tragédies similaires ont coûté la vie à des dizaines de personnes à travers le pays, poussant les autorités à annoncer différentes mesures de sécurité. Malgré cela, les drames continuent de se répéter.
 

Pour de nombreux observateurs, la question du respect du code de la route et du comportement des chauffeurs reste au cœur du problème.



Lat Soukabé Fall

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