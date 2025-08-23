Accident à Massar Teug : 18 blessés dont 7 graves dans une collision frontale

Menu
Une collision entre deux véhicules de transport en commun à Massar Teug, dans la région de Louga, a fait 18 blessés, dont sept dans un état grave. Les victimes ont été hospitalisées.


Dans la nuit de vendredi à samedi, un grave accident de la route s’est produit à Massar Teug, dans la commune de Sakal (région de Louga), entraînant dix-huit blessés, dont sept grièvement.

La collision frontale a impliqué deux minibus de transport en commun, connus sous le nom de « Cheikhou Cherifou », l’un venant de Dakar et l’autre de Saint-Louis. Le choc s’est produit vers 23 heures sur l’axe Louga–Saint-Louis.

Les victimes ont été transportées d’urgence au centre hospitalier régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga, où elles reçoivent actuellement des soins médicaux adaptés à leur état.

