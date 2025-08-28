Accident à Bignona : un mort et une vingtaine de blessés à Kaparan





Un accident de la circulation survenu mardi matin à Kaparan, village de la commune de Suelle, dans le département de Bignona (sud), a causé la mort d’une personne et fait une vingtaine de blessés graves, selon des sources concordantes.



Le drame est survenu à la suite d’une collision entre un minicar venant de Thiobon et un véhicule de huit places circulant dans le sens Diouloulou–Bignona.



La victime est décédée sur le coup, tandis que les blessés ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers et transportés au centre de santé de Bignona, a précisé une source sécuritaire.



Certains blessés pourraient être transférés vers des structures sanitaires de Ziguinchor, en fonction de la gravité de leurs blessures.



Des témoins indiquent que le mauvais état de la route serait à l’origine de l’accident, les deux conducteurs ayant tenté d’éviter des nids-de-poule avant l’impact.



Une enquête a été ouverte afin d’établir les circonstances exactes de ce drame

