Accès aux métiers juridiques au Sénégal : un manque notable de professionnels souligné par le chef de l’État

Le Sénégal fait face à un manque important de professionnels dans le secteur judiciaire, une situation jugée préoccupante par le président Bassirou Diomaye Faye. Lors d’une cérémonie officielle à Dakar, il a mis en avant la nécessité de rendre ces métiers plus accessibles.

D’après les chiffres communiqués, le pays dispose d’environ un magistrat pour 100 000 habitants. Au total, on compte 530 magistrats, 472 greffiers et seulement 439 avocats inscrits au barreau. Ce déséquilibre illustre, selon lui, un déficit significatif dans un domaine pourtant essentiel.

L’événement a réuni plusieurs acteurs du monde juridique, notamment la ministre de la Justice, Yassine Fall, ainsi que des représentants d’organisations régionales et internationales telles que Union économique et monétaire ouest-africaine, Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires, Union internationale des avocats et la Conférence internationale des barreaux.

Le chef de l’État a insisté sur le fait que cette insuffisance concerne une profession libérale dont l’accès ne devrait pas être limité de manière excessive. Il a également rappelé l’importance du rôle des juristes, et en particulier des avocats, dans le fonctionnement des institutions.

Enfin, il a encouragé ces professionnels à mettre leurs compétences au service du pays, afin d’accompagner les autorités dans leurs décisions et de préserver la réputation du Sénégal en matière de respect du droit.