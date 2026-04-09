Kaffrine : démantèlement d’un réseau de diffusion d’images intimes impliquant des élèves

Le commissariat de Kaffrine a procédé au démantèlement d’un réseau de diffusion illicite d’images intimes, à la suite d’une plainte déposée le 29 mars 2026 par une élève âgée de 20 ans. L’affaire, révélée par le quotidien Libération, met en lumière les dérives liées à l’usage des réseaux sociaux et soulève des préoccupations croissantes autour de la protection de la vie privée en milieu scolaire. Une vidéo intime à l’origine du scandale Selon les informations rapportées, la victime, identifiée sous les initiales S. C. Sané, s’était filmée nue dans l’intimité de sa chambre. Dans un cadre de confiance, elle aurait ensuite partagé cette vidéo avec une amie proche, F. K. Diagne. Mais une brouille entre les deux jeunes femmes aurait marqué un tournant dramatique dans cette affaire. Dans un geste de représailles, la confidente aurait diffusé la séquence en utilisant l’option dite « vue unique », communément appelée « Flamme », sur certaines plateformes numériques. Ce mode de partage, réputé éphémère, n’a pourtant pas empêché la propagation rapide du contenu. Une diffusion virale malgré le caractère éphémère En dépit de la nature temporaire du partage initial, plusieurs destinataires ont réussi à sauvegarder la vidéo avant de la relayer à leur tour. Ce mécanisme a favorisé une diffusion en chaîne, transformant un acte isolé en véritable réseau de propagation. Les investigations menées par les forces de l’ordre ont permis de remonter la piste de six individus impliqués dans cette circulation illégale de contenu intime. Outre l’instigatrice présumée, cinq autres élèves – S. Kouyaté, E. H. Mergane, T. Magane, B. Socé et F. Niang – tous scolarisés entre la classe de Seconde et celle de Terminale, ont été identifiés comme relais actifs dans la diffusion. Interpellations et aveux Les mis en cause ont été interpellés le 7 avril aux environs de 18 heures. Lors de leurs auditions, ils ont reconnu les faits qui leur sont reprochés, notamment la collecte et la diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs, ainsi que l’atteinte à la vie privée d’autrui. Les suspects devraient être présentés dans les prochains jours devant les autorités judiciaires compétentes, pour répondre de leurs actes conformément à la législation en vigueur.