Une aide-ménagère de 15 ans hospitalisée après une violente altercation Une adolescente de 15 ans, employée comme aide-ménagère, a été grièvement brûlée lors d’une altercation survenue le 7 août 2026 aux Parcelles Assainies. Les faits se sont déroulés au domicile de son employeuse, situé à l’Unité 3.

L’alerte a été donnée vers 13 h 56 aux services du commissariat des Parcelles Assainies. La jeune fille aurait eu une dispute avec une autre adolescente de 16 ans, présentée comme un membre de la famille de son employeuse.

Les circonstances précises du différend restent à déterminer. Au cours de l’altercation, la victime aurait toutefois été atteinte par de l’eau bouillante, provoquant de graves brûlures sur plusieurs parties de son corps.

À l’arrivée des policiers, des voisins étaient déjà intervenus pour lui porter assistance. La victime avait été conduite au poste de santé de l’Unité 4 pour recevoir les premiers soins.

Compte tenu de la gravité de son état, une évacuation vers l’Hôpital Principal de Dakar a ensuite été organisée avec l’appui des sapeurs-pompiers. L’adolescente souffrait notamment de plusieurs lésions cutanées au niveau du dos, des épaules et d’autres parties du corps.

De son côté, l’adolescente impliquée dans l’altercation a été interpellée par les forces de l’ordre. Elle a été placée en garde à vue dans le cadre d’une procédure portant sur des faits qualifiés de blessures volontaires et de mise en danger de la vie d’autrui.

L’enquête devra permettre de préciser les circonstances de la dispute et de déterminer exactement comment l’eau bouillante a été utilisée lors de l’incident.