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AS Douanes : les « Gabelous » s’offrent un nouveau trophée


Rédigé le Lundi 10 Août 2026 à 10:05 | Lu 120 fois Rédigé par


L’AS Douanes a remporté la Coupe du Sénégal de basket après sa victoire contre l’ASC Ville de Dakar (76-58), réalisant ainsi le doublé.


AS Douanes : les « Gabelous » s’offrent un nouveau trophée

 

L’AS Douanes a décroché la Coupe du Sénégal de basket-ball dimanche en venant à bout de l’ASC Ville de Dakar sur le score de 76 à 58 au Stadium Marius Ndiaye.
Cette victoire permet aux « Gabelous » de compléter leur palmarès de la saison après avoir déjà remporté le championnat du Sénégal. Les deux titres ont été obtenus aux dépens du même adversaire.
Face à l’ASC Ville de Dakar, les Douaniers ont progressivement pris le dessus avant de terminer la rencontre avec une avance de 18 points.
Avec ce nouveau succès, l’AS Douanes confirme sa domination sur le basket-ball national et signe un doublé au terme d’une saison particulièrement réussie.



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