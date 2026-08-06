

À quelques jours du Gamou 1448 H/2026, le Comité scientifique a rendu public un document consacré au thème choisi par le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour : « Ensemble, penser et agir par le verbe de l’Unicité (Tawhid) ».

Dans cette orientation, le Comité présente le Tawhid comme un élément central de la foi musulmane, mais aussi comme une base susceptible de favoriser l’unité, la cohésion sociale et le vivre-ensemble.

Le document souligne que la formule « Lâ ilâha illa Allah » dépasse la seule déclaration de foi. Elle implique, selon le Comité, un comportement fondé sur la sincérité, la justice, la fraternité, la solidarité et le respect des autres, en accord avec les enseignements du Coran et de la Sunna.

Les enseignements de Seydi El Hadji Malick Sy (RTA) sont également mis en avant. Son œuvre accorde une place importante à la purification des cœurs, à l’éducation spirituelle, à la recherche du savoir et au renforcement des liens fraternels.

Dans un contexte marqué par des défis sociaux, culturels et numériques, le Comité scientifique encourage les fidèles à utiliser la parole comme un moyen de rapprochement. Le dialogue, la bienveillance et la responsabilité sont notamment recommandés dans les échanges, y compris sur les plateformes numériques.

Le document servira de référence aux conférences, causeries religieuses et autres activités programmées durant le Gamou 2026. L’objectif est de permettre aux fidèles de mieux comprendre le message de cette édition et de promouvoir, à travers celui-ci, le renouveau spirituel, la cohésion communautaire et le bien commun.