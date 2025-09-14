AFTU : grève des travailleurs dès le 15 septembre face à l’insécurité croissante

Le collectif des travailleurs de l’Association de financement des transports urbains (AFTU) a annoncé ce dimanche un arrêt de travail à partir du lundi 15 septembre 2025. Dans un communiqué, ils justifient cette décision par la montée de l’insécurité et les actes de saccage répétés visant leur personnel en pleine activité.



« Nous informons l’opinion nationale et internationale que cette perturbation est indépendante de notre volonté. C’est simplement que notre sécurité est menacée », a déclaré le collectif présidé par Abass Sarr. Cette suspension devrait avoir un fort impact sur la mobilité urbaine à Dakar et dans les autres localités desservies par les minibus « Tata », principaux moyens de transport de l’AFTU.



Les travailleurs appellent les autorités à prendre rapidement des mesures pour assurer la protection du personnel et des passagers. Cette annonce intervient après un accident survenu dimanche 15 septembre entre un bus Tata et un conducteur de moto « Jakarta » qui a perdu la vie, entraînant la colère de jeunes ayant saccagé plusieurs bus dans un terminus à Rufisque.



