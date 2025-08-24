À Thiès, Mamadou Diène conteste la décision de Guirassy d’annuler sa nomination au lycée ex-CEM Fahu

Dans une lettre ouverte qu'il a adressée "au ministre de l'éducation nationale et aux autorités de la République", Mamadou Diène, enseignant- surveillant au CEM Keur Massamba Guèye, a tenu à contester l'annulation de sa nomination par le ministre de l'éducation nationale aux fonctions d’intendant au lycée ex-CEM Fahu de Thiès. M. Diène est revenu dans sa lettre sur les faits en contestant ladite décision qu'il juge "injuste" avant d'appeler à la réparation.

"Lettre ouverte à Monsieur le ministre de l'éducation nationale et aux autorités de la République...,

Objet : Contestation d’une décision injuste et appel à la réparation

Je me nomme Mamadou Diène, enseignant, agent de l’État et citoyen sénégalais. Aujourd’hui, je prends la plume pour porter un cri de vérité. Un cri de dignité. Un cri de justice.

Le 27 août 2024, un ordre de service n°2540, signé par Monsieur Moustapha Mamba Guirassy, Ministre de l’Éducation nationale, m’a affecté aux fonctions d’intendant au lycée ex-CEM Fahu de Thiès. Cette nomination, conforme aux règles administratives, représentait une reconnaissance méritée de mon engagement et de ma compétence.

Mais à peine cette décision rendue publique, Madame Fatima Zahra coordonnatrice de la cellule Pastef Grand-Thiès, est intervenue le 4 septembre 2024 pour contester ma prise de fonction. Son seul argument: je ne suis pas membre de Pastef. Une attaque politique, dénuée de tout fondement professionnel, qui a suscité une pression indue sur le ministère.

Sous cette pression, Monsieur le Ministre Guirassy a annulé ma nomination par un nouvel ordre de service n°2791, signé le 6 septembre 2024. Une révocation brutale, sans justification administrative, sans faute, sans détournement, sans reproche. Une décision profondément humiliante.

Face à cette injustice, j’ai choisi la voie institutionnelle. J’ai été reçu par Monsieur le Ministre, qui a reconnu son erreur, m’a présenté ses excuses et a pris l’engagement de réparer cette faute. Cette promesse a été faite publiquement, en présence de son Conseiller technique n°1, Monsieur Mamadou Moustapha Thiam.

Mais depuis ce jour, silence. Aucune suite. Aucune réparation. Aucun engagement tenu.

Je prends aujourd’hui la parole, un an après, non par rancœur, mais par devoir. Car la parole d’un ministre engage l’État. Elle engage la République. Elle engage la confiance des citoyens envers leurs institutions.

Je suis enseignant. Je suis un homme de principe. Et je refuse que ma carrière soit sacrifiée sur l’autel des considérations partisanes. Je refuse que le mérite soit ignoré au profit de l’allégeance. Je refuse que l’administration publique devienne un instrument de punition politique.

L’administration doit être guidée par l’équité et le respect des textes. Elle doit transcender toute appartenance politique, religieuse, ethnique ou idéologique. C’est à ce prix que nous préserverons la confiance des citoyens et la stabilité de nos institutions.

Cette lettre est aussi un appel à la communauté éducative, à la société civile, aux syndicats d’enseignants et à tous ceux qui croient encore en une République juste, transparente et digne.

Je ne demande pas de faveur. Je demande réparation. Je demande que les engagements pris soient honorés. Je demande que la dignité des agents de l’État soit respectée.

Je ne me tairai plus. Car le silence nourrit l’impunité. Et la parole, lorsqu’elle est portée avec vérité, peut devenir un levier de justice.

Veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les autorités, l’expression de mes profonds respects et de mon attachement aux valeurs de notre République".

Mamadou Diène

Enseignant

Surveillant au CEM Keur Massamba Guèye