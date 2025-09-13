À Milan, Ousmane Sonko mobilise la diaspora autour du Plan de Redressement Économique et Social

En déplacement à Milan, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a présenté devant la diaspora les grandes lignes du Plan de Redressement Économique et Social (PRES), socle de la stratégie gouvernementale pour relancer le pays.



Devant un public nombreux et attentif, il a exposé avec conviction, chiffres à l’appui, une vision fondée sur la souveraineté, l’inclusion et la mobilisation des ressources nationales. Le chef du gouvernement a souligné que la diaspora constitue un acteur incontournable du redressement.



« Le Sénégal ne peut pas se redresser sans sa diaspora. Vous êtes la fierté de la nation, vous en êtes la colonne vertébrale », a-t-il déclaré, rendant un hommage appuyé aux Sénégalais de l’extérieur.



Ousmane Sonko a rappelé que leur rôle dépasse largement les transferts financiers, estimés à plus de 2 000 milliards de francs CFA par an, en insistant sur leurs compétences, savoir-faire et initiatives stratégiques. Il a appelé à une meilleure intégration de ces énergies dans la stratégie nationale : « Le temps est venu que vos énergies soient pleinement intégrées dans la stratégie nationale. »



Trois axes prioritaires du PRES

Le Plan de Redressement Économique et Social repose sur trois piliers majeurs :



Relance de la production nationale , axée sur l’agriculture de souveraineté et l’industrialisation locale ;

Justice sociale , avec des mesures contre la vie chère, la promotion de l’équité et le renforcement des filets de protection sociale ;

Réforme institutionnelle, visant la transparence, la décentralisation et la restauration de la confiance entre l’État et les citoyens.

Ce plan, chiffré et orienté vers des résultats concrets, se veut une rupture avec les logiques passées et une réponse directe aux attentes des populations.



Appel à la mobilisation collective

En conclusion, Ousmane Sonko a invité la diaspora à s’engager au-delà des soutiens financiers : « Nous vous demandons de ne pas seulement envoyer de l’argent, mais aussi vos compétences, vos idées, vos énergies. Le Sénégal a besoin de toutes ses forces. »



La rencontre s’est achevée dans une ambiance patriotique et pleine d’émotion, marquée par l’interprétation de l’hymne national, symbole d’un lien fort entre le gouvernement et ses compatriotes de l’extérieur.



