Fallou Fall face à la presse : « Quinze ans pour rien, c’était trop lourd »

« J’ai été condamné à quinze ans de prison pour une affaire où je n’ai rien fait. C’était trop lourd pour ce qu’on me reprochait », a-t-il déclaré, amer mais déterminé.



Il assure que c’est lui-même qui avait introduit une plainte avant son arrestation. « Les autorités ont fait la sourde oreille. Ensuite, j’ai été retenu après une audition menée par l’adjudant Diatta. C’était ma première fois en prison, mais la justice m’a donné tort », raconte-t-il.



Au tribunal de Guédiawaye, il dit avoir été placé sous la responsabilité du juge d’instruction Bamba. « On m’a demandé si j’étais bien Fallou Fall. J’ai dit oui, et on m’a répondu : “C’est le cure-dent qui t’a trahi.” J’ai été incarcéré illégalement. Tout ça n’était qu’un complot. »



Affecté à la chambre 30, il décrit des conditions de détention éprouvantes. « J’ai traversé des épreuves difficiles jusqu’au 3 décembre 2024. Ce jour-là, alors que je recevais une notification, le procureur de Pikine m’a humilié publiquement en me traitant de sauvage. »



Selon lui, sa libération doit beaucoup à la mobilisation de l’opinion publique. « La presse et les réseaux sociaux m’ont sauvé. Sans eux, je serais encore derrière les barreaux », a-t-il reconnu.



Au-delà de son cas personnel, Fallou Fall estime que son histoire doit servir d’alerte. « La justice doit veiller à la manière dont elle traite les dossiers d’abus. On ne peut pas condamner un innocent sur la base de rumeurs ou de manipulations », a-t-il plaidé, convaincu d’avoir été victime d’un complot.



Aujourd’hui, il dit vouloir se battre pour rétablir son honneur. « Quinze ans pour rien… Je savais qu’on allait me condamner, mais la vérité doit éclater. »