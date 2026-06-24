Maram Kairé rejoint le Conseil consultatif mondial sur l’avenir de l’espace

Le directeur général de l’Agence sénégalaise d’études spatiales (ASES), Maram Kairé, a été nommé membre du Conseil consultatif mondial sur l’avenir de l’espace de Seraphim Space, une instance internationale chargée de réfléchir aux grands enjeux du secteur spatial.

Selon un communiqué de Seraphim Space transmis à l’APS, ce conseil a été créé le 15 avril dernier à l’occasion du Symposium spatial de Colorado Springs. Il rassemble des experts appelés à contribuer aux réflexions portant sur l’innovation, l’investissement, la géopolitique et le développement durable liés aux activités spatiales.

La présidente du Conseil consultatif mondial de Seraphim Space, Candace Johnson, a salué l’arrivée du responsable sénégalais. Elle a notamment souligné l’importance d’intégrer une perspective africaine aux discussions consacrées à l’avenir de l’espace, à la géointelligence, à la résilience, à la durabilité et à la coopération internationale.

Elle a également mis en avant l’expérience de Maram Kairé dans le domaine de l’astronomie, rappelant sa participation à la coordination de trois missions majeures de la NASA dédiées à l’observation des occultations stellaires. Selon elle, cette expertise renforcera les travaux du Conseil dans le domaine de l’exploration spatiale.

Cité dans le communiqué, Maram Kairé a salué le parcours de Seraphim Space et son rôle dans le développement de l’écosystème mondial de l’investissement spatial au cours des dernières années. Il a estimé que cette vision est en adéquation avec les ambitions stratégiques actuellement portées sur le continent africain.

Astronome de formation, Maram Kairé dirige l’Agence sénégalaise d’études spatiales depuis 2023. Il est considéré comme l’une des figures africaines engagées dans le développement des sciences et technologies spatiales, contribuant à renforcer la présence du Sénégal sur la scène spatiale internationale.