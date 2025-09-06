Menu
9 millions de francs CFA en billets noirs saisis : deux escrocs arrêtés à la Foire


Rédigé le Jeudi 11 Septembre 2025 à 16:38 | Lu 51 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La gendarmerie de la Foire a mis fin aux agissements de deux individus spécialisés dans l’escroquerie aux « billets noirs ». Les mis en cause, identifiés sous les initiales A. Sall et S. Mbaye alias “Lass”, ont été interpellés avec un lot de faux billets d’une valeur estimée à 9 millions de francs CFA.


Selon les enquêteurs, les deux escrocs proposaient à leurs victimes de participer à un prétendu business lié à l’émigration. Pour convaincre, ils présentaient des liasses de billets noirs qu’ils assuraient pouvoir « laver » grâce à un produit chimique, les transformant ainsi en véritables coupures.
 
C’est à la suite d’une plainte d’une victime que la gendarmerie a ouvert une enquête. Les investigations ont rapidement permis de retrouver les suspects et de saisir le matériel frauduleux.
 
Présentés devant le tribunal, ils devront répondre des chefs d’accusation d’escroquerie et détention de faux billets de banque.
 
Cette opération illustre la vigilance constante des forces de sécurité face aux réseaux d’escroquerie qui ciblent des personnes en quête d’opportunités financières.


Lat Soukabé Fall

