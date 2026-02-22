8Thiès : un conducteur de moto Jakarta jugé pour viol et détournement de mineure

Il est poursuivi pour des faits d’atteinte à l’intégrité d’une mineure et détournement de mineure. Les faits remontent à l’année 2023 et concernent la jeune S. Niang, âgée de moins de 16 ans au moment des événements.
Les éléments du dossier
Selon l’enquête, la jeune fille avait quitté le domicile familial situé à Nguinth pour se rendre au quartier Nasrou, où elle devait passer la nuit chez une connaissance.
Inquiète de ne pas la voir revenir, sa famille a lancé des recherches avant de la retrouver à l’arrêt Mame Bamba, en compagnie du mis en cause.
La mineure aurait alors affirmé avoir subi des faits graves après avoir sollicité une course auprès du conducteur de moto-taxi.
La version du prévenu
À la barre, A. Ndiaye a contesté l’ensemble des accusations. Il soutient avoir simplement assuré une course ordinaire.
« Elle m’a demandé de la conduire dans un quartier précis. Je l’ai déposée devant la maison indiquée et je suis reparti. Je n’ai eu aucun comportement déplacé », a-t-il déclaré devant la Cour.
La partie civile était absente lors de l’audience.
Les réquisitions du parquet
Le procureur de la République a estimé que les éléments versés au dossier ne permettent pas d’établir certaines accusations initiales.
En revanche, le ministère public considère que l’infraction de détournement de mineure pourrait être retenue. Il a ainsi requis :
La relaxe pour une partie des chefs d’accusation ;
La déclaration de culpabilité pour détournement de mineure ;
Une peine de 3 ans de prison ferme.
Décision attendue
Le délibéré a été fixé au 9 mars 2026.