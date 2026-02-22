8Thiès : un conducteur de moto Jakarta jugé pour viol et détournement de mineure

Les éléments du dossier

Selon l’enquête, la jeune fille avait quitté le domicile familial situé à Nguinth pour se rendre au quartier Nasrou, où elle devait passer la nuit chez une connaissance.



Inquiète de ne pas la voir revenir, sa famille a lancé des recherches avant de la retrouver à l’arrêt Mame Bamba, en compagnie du mis en cause.

La mineure aurait alors affirmé avoir subi des faits graves après avoir sollicité une course auprès du conducteur de moto-taxi.



La version du prévenu

À la barre, A. Ndiaye a contesté l’ensemble des accusations. Il soutient avoir simplement assuré une course ordinaire.



« Elle m’a demandé de la conduire dans un quartier précis. Je l’ai déposée devant la maison indiquée et je suis reparti. Je n’ai eu aucun comportement déplacé », a-t-il déclaré devant la Cour.



La partie civile était absente lors de l’audience.



Les réquisitions du parquet

Le procureur de la République a estimé que les éléments versés au dossier ne permettent pas d’établir certaines accusations initiales.



En revanche, le ministère public considère que l’infraction de détournement de mineure pourrait être retenue. Il a ainsi requis :

La relaxe pour une partie des chefs d’accusation ;

La déclaration de culpabilité pour détournement de mineure ;



Une peine de 3 ans de prison ferme.

Décision attendue

Le délibéré a été fixé au 9 mars 2026.

