L'Actualité au Sénégal

8 novembre 2025 : duel politique à Dakar entre Ousmane Sonko et Bougane Gueye Dany


Rédigé le Samedi 25 Octobre 2025 à 22:53


Deux grands rassemblements annoncés le même jour : le meeting national du Pastef et le « Niakhtou National » de l’opposition

Le samedi 8 novembre 2025 s’annonce explosif sur la scène politique sénégalaise. Deux grands rassemblements, portés par deux figures majeures de la vie publique, auront lieu le même jour dans la capitale :

Ousmane Sonko, Premier ministre et leader du Pastef, tiendra un grand meeting national au parking du stade Léopold Sédar Senghor ;

Bougane Gueye Dany, patron du mouvement Gueum Sa Bopp, a convoqué un « Niakhtou National » au site de l’École Normale – Terminus Liberté 5.


Lors de sa déclaration du samedi 25 octobre 2025, Ousmane Sonko a présenté ce meeting comme un moment clé pour le Pastef et pour la mobilisation populaire.

« Le samedi 8 novembre 2025, un grand meeting pour le Pastef. Du meeting de la Place de l’Obélisque à celui de Keur Massar, celui-ci devrait être un rendez-vous inédit au Sénégal, aussi bien dans l’organisation, la mobilisation que dans le fond des discussions », a-t-il affirmé dans son allocution retransmise en direct.

Le leader du Pastef a appelé ses militants à une forte mobilisation nationale, laissant entendre que cet événement pourrait marquer un tournant politique.

« J’appelle tous les Patriotes à se mobiliser massivement. Il y aura un avant 8 novembre, un pendant 8 novembre et un après 8 novembre », a-t-il insisté.

Ce meeting, prévu dans un lieu symbolique des grands rassemblements politiques, sera pour le Premier ministre une démonstration de force et une occasion de réaffirmer le cap du gouvernement après plusieurs mois de gestion.

 

Face à cette annonce, Bougane Gueye Dany a répliqué en appelant les Sénégalais à un rassemblement citoyen le même jour. Son initiative, baptisée « Niakhtou National », vise à dénoncer la vie chère et à réclamer la justice sociale.

Prévu au site de l’École Normale – Terminus Liberté 5, ce rassemblement veut fédérer toutes les forces vives : opposition, syndicats, activistes et simples citoyens.

« Ce Niakhtou National est un acte de résistance citoyenne, une voix collective contre l’injustice et la précarité », a déclaré Bougane Gueye Dany.

Le leader de Gueum Sa Bopp a détaillé les points centraux de sa mobilisation :

  • Rejet de la taxation abusive de 1 % imposée aux citoyens ;

  • Protestation contre les coupures d’électricité et les déguerpissements d’ambulants ;

  • Opposition à la cherté du Woyofal ;

  • Exigence de la libération des détenus politiques.

Pour Bougane Gueye Dany, le Niakhtou National n’est pas un simple rassemblement politique, mais un mouvement citoyen destiné à rappeler au pouvoir ses responsabilités sociales et économiques.

La coïncidence de ces deux événements majeurs le même jour, à Dakar, fait déjà monter la tension.
D’un côté, le pouvoir cherche à consolider sa base et à démontrer sa popularité. De l’autre, l’opposition entend prouver qu’elle reste la voix du peuple, en dépit du rapport de force institutionnel.

Les autorités devront probablement anticiper des mesures de sécurité renforcées pour encadrer ces rassemblements simultanés et éviter tout débordement.

Le 8 novembre 2025 s’annonce donc comme une journée décisive pour la vie politique sénégalaise, entre démonstration de puissance du pouvoir et cri du cœur de l’opposition.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

