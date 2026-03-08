8 mars 2026 : Niana Diédhiou prône l’autonomisation des femmes

Lors d’une rencontre organisée pour marquer cette journée symbolique, elle a insisté sur la nécessité de renforcer les capacités des femmes, notamment à travers l’éducation, la formation professionnelle et l’accès au financement. Pour Niana Diédhiou, permettre aux femmes de disposer de moyens économiques solides constitue l’une des clés essentielles pour lutter contre la pauvreté et les inégalités.





Elle a également souligné que les femmes jouent un rôle central dans la stabilité des familles et des communautés. « Une femme autonome est un pilier pour sa famille et un moteur pour la société », a-t-elle affirmé devant plusieurs participantes venues prendre part aux activités commémoratives.





Dans son intervention, Niana Diédhiou a encouragé les jeunes filles à croire en leur potentiel et à s’engager dans des initiatives entrepreneuriales. Elle a aussi invité les autorités, les organisations de la société civile et les partenaires au développement à intensifier les programmes d’appui destinés aux femmes.





La célébration du 8 mars a ainsi été l’occasion de rappeler les défis qui persistent en matière d’égalité des chances, mais aussi les avancées réalisées grâce à l’engagement de nombreuses femmes dans la société.





Pour Niana Diédhiou, l’objectif reste clair : bâtir une société plus juste où les femmes pourront pleinement participer à la prise de décision et contribuer efficacement au progrès économique et social.

