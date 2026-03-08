Saint-Louis : fermeture temporaire des restaurants universitaires après le mot d’ordre des étudiants

La direction du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis (CROUS) a décidé de fermer temporairement les restaurants universitaires. Cette décision fait suite au mot d’ordre de Journées Sans Tickets (JST) lancé par la Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL).



Dans un communiqué publié ce lundi 9 mars 2026, le CROUS informe l’ensemble de la communauté universitaire que cette mesure intervient en réaction à ce mouvement initié par les étudiants.



La direction précise également que cette disposition sera désormais appliquée de manière systématique. Ainsi, à chaque appel à des Journées Sans Tickets, les restaurants universitaires seront immédiatement fermés, sans préavis ni communication préalable.

