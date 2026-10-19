60 millions FCFA en faux billets : le rendez-vous de Touba qui a tourné court

Une opération de la Brigade de recherches (BR) de Saly, relevant de la compagnie de gendarmerie de Mbour, a conduit à l’interpellation d’un suspect à Touba, dans le cadre d’une enquête portant sur un présumé trafic de faux billets de banque. L’affaire, qui porte sur une contrevaleur estimée à 60 millions de francs CFA, met en lumière un mode opératoire présumé fondé sur la livraison de billets contrefaits en échange d’une importante somme d’argent authentique.



Selon les informations rapportées par la presse, le suspect interpellé, identifié sous le nom de M. Dieng, se présente comme ferrailleur et réside à Touba. Placé en garde à vue depuis le 15 octobre dernier, il a été déféré ce lundi 19 octobre devant le procureur Augustin Yakhar Faye, chef du parquet de Mbour.



Il est poursuivi pour détention et tentative de trafic de faux billets de banque, ainsi que pour escroquerie portant sur 10 millions de francs CFA. À ce stade de la procédure, ces faits constituent des accusations qui devront être examinées par la justice.





Un renseignement à l’origine de l’enquête

Le rendez-vous du 15 octobre à Touba

M. Dieng cite un autre individu

Dix millions de francs CFA au cœur du volet présumé d’escroquerie

Le suspect présenté au parquet de Mbour

Une affaire qui relance la vigilance contre les faux billets

Tout commence le 10 octobre 2026, lorsque la Brigade de recherches de Saly reçoit un renseignement faisant état d’activités présumées liées au trafic de faux billets de banque.À la suite de cette information, les enquêteurs mettent en place une opération destinée à identifier les personnes susceptibles d’être impliquées dans le réseau et à vérifier la réalité des faits signalés.Dans le cadre de leurs investigations, les gendarmes entrent en contact avec un individu identifié par les initiales S. M. S., qui se présenterait comme un marabout résidant à Touba. D’après les éléments rapportés, les enquêteurs cherchent alors à obtenir un lot de faux billets d’une contrevaleur de 60 millions de francs CFA, en échange de 10 millions de francs CFA en billets authentiques.Cette opération devait permettre aux enquêteurs de constater les conditions dans lesquelles la transaction présumée allait se dérouler et d’identifier les personnes chargées de la livraison.Le rendez-vous est fixé au 15 octobre 2026 à Touba. Les enquêteurs de la BR de Saly se déplacent sur les lieux convenus afin de poursuivre leurs investigations.Selon le récit de l’opération, l’individu présenté comme le principal contact ne se serait pas déplacé personnellement. Il aurait plutôt envoyé deux hommes à bord d’une moto de type Jakarta pour effectuer la livraison.C’est au cours de cette rencontre que les gendarmes procèdent à l’interpellation de M. Dieng, l’un des deux hommes dépêchés sur place.Lors de son arrestation, le suspect aurait été trouvé en possession d’un stock de billets vierges, emballés entre deux faux billets de 100 euros. Cette découverte constitue l’un des éléments matériels au cœur de l’enquête.La contrevaleur annoncée de 60 millions de francs CFA donne à cette affaire une dimension importante. Toutefois, les informations disponibles ne permettent pas de déterminer avec précision la composition complète du stock saisi ni les modalités techniques de fabrication ou d’utilisation des billets vierges.Interrogé par les enquêteurs sur la provenance des billets, M. Dieng aurait déclaré les avoir reçus de S. M. S., l’individu qui se serait présenté comme marabout et avec lequel les gendarmes avaient pris contact au début de l’opération.Cette déclaration a conduit les enquêteurs à se rendre au domicile de ce dernier afin de poursuivre les vérifications.Mais, selon les éléments rapportés, l’homme était absent lorsque les gendarmes sont arrivés sur place. Malgré plusieurs appels téléphoniques, il n’aurait pas répondu à leur demande de se présenter.Une perquisition a ensuite été effectuée à son domicile, en présence de membres de sa famille. Cette opération n’aurait permis de découvrir aucun élément compromettant, selon le compte rendu de l’affaire.Il convient donc de distinguer les déclarations attribuées au suspect interpellé des faits matériellement établis. Les informations disponibles ne permettent pas de considérer que la responsabilité pénale de la personne citée est déjà établie.Au-delà de la détention et de la tentative de trafic de faux billets, l’enquête comporte également un volet relatif à une présumée escroquerie portant sur 10 millions de francs CFA.Cette somme correspond, selon le scénario décrit, au montant en billets authentiques que les enquêteurs envisageaient d’échanger contre le lot de faux billets annoncé à 60 millions de francs CFA.Le rapport entre les deux montants constitue un élément central de l’affaire : il s’agissait, selon les informations rapportées, de remettre 10 millions de francs CFA authentiques en contrepartie d’un lot dont la valeur faciale annoncée atteignait 60 millions.Les éléments disponibles ne précisent toutefois pas si une somme de 10 millions de francs CFA a effectivement été remise à un membre du réseau. Il serait donc inexact d’affirmer qu’un tel paiement a eu lieu.Après son interpellation et les actes d’enquête, M. Dieng a été conduit dans les locaux de la Brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Mbour.La procédure a ensuite été clôturée par sa présentation au procureur Augustin Yakhar Faye, ce lundi 19 octobre 2026.Cette présentation au parquet marque une nouvelle étape judiciaire dans le dossier. Elle ne constitue cependant pas une déclaration de culpabilité : les suites de la procédure et les éventuelles décisions de justice devront permettre de préciser les responsabilités de chacun.Quant à S. M. S., cité dans les déclarations du suspect interpellé, les informations disponibles indiquent qu’il n’a pas été trouvé à son domicile lors du passage des enquêteurs. Aucun élément communiqué dans le récit de l’affaire ne permet d’affirmer qu’il a été arrêté dans le cadre de cette opération.Le dossier de Touba rappelle les risques associés à la circulation de faux billets et aux transactions proposées à des conditions particulièrement avantageuses. Les opérations de ce type peuvent exposer les personnes concernées à des pertes financières importantes et à des poursuites judiciaires.Pour les enquêteurs, l’enjeu consiste notamment à déterminer l’origine des billets vierges, à établir les circonstances exactes de leur détention et à vérifier les rôles respectifs des personnes citées.L’enquête devra également permettre de clarifier la nature des opérations envisagées, l’existence éventuelle d’autres intervenants et la réalité du volet présumé d’escroquerie portant sur 10 millions de francs CFA.À ce stade, un suspect a été déféré au parquet de Mbour. Les responsabilités pénales définitives restent à établir par les autorités judiciaires compétentes.