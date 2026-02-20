4 avril à Thiès : le gouverneur exige une organisation « millimétrée » pour la fête de l’indépendance

Le gouverneur de la région de Thiès, Saër Ndao, a insisté vendredi sur la nécessité d’une coordination étroite entre acteurs militaires et civils afin d’assurer une organisation « millimétrée » du défilé du 4 avril. Cette année, la célébration de la fête de l’indépendance sera délocalisée dans la capitale du rail.

Présidant une réunion préparatoire de la 66e édition de la fête nationale, le chef de l’exécutif régional a appelé à une mobilisation totale des collectivités territoriales pour garantir le succès de l’événement, qui sera présidé par le chef de l’État.

« Notre souci, c’est d’avoir un engagement de tous les acteurs pour nous accompagner, parce que c’est une fête nationale et nous recevons la plus haute autorité du Sénégal », a-t-il déclaré devant les maires, responsables sécuritaires, membres de l’administration territoriale, chefs de service, autorités religieuses, représentants de la société civile, du mouvement sportif et des acteurs culturels.

Selon lui, le défilé du 4 avril « ne connaît pas d’improvisation » et nécessite une préparation rigoureuse. Des missions de terrain ont déjà été menées sous la supervision du commandant de zone. Une reconnaissance du site devant accueillir le défilé a notamment été effectuée mercredi dernier afin d’évaluer les accès, le dispositif de sécurisation et les aménagements nécessaires.

Le gouverneur s’est voulu rassurant, affirmant que toute la région est prête à se mobiliser pour accueillir cette fête nationale, tout en appelant à la collaboration de l’ensemble des acteurs. Désencombrement et préparatifs logistiques Les opérations de désencombrement se poursuivront en lien avec les maires pour offrir un cadre de vie assaini aux hôtes attendus.

De son côté, le commandant de la zone militaire numéro 7, El Hadji Oumar Faye, a indiqué que les installations débuteront le 10 mars pour s’achever le 27 mars 2026. Les entraînements commenceront le 25 février, avec une répétition générale prévue le 1er avril sur le site du défilé. La retraite aux flambeaux est programmée le 3 avril à 18h30 dans les principales artères de la ville.

Évoquant des contraintes de délais, l’officier a souligné la complexité de l’organisation, ce qui ne permettra pas de satisfaire toutes les doléances, notamment la participation des tout-petits au défilé. Il a toutefois invité les acteurs à faire preuve d’imagination afin de permettre à chacun de participer à sa manière. Participation des écoles et travaux routiers L’inspecteur d’académie, Gana Sène, a annoncé la participation de cinq structures éducatives en tant que défilants et de deux pour les prestations de majorettes. Au total, cinq écoles élémentaires, cinq collèges et quatre lycées ont été retenus. Les élèves seront sélectionnés sur la base de critères liés aux « valeurs », en collaboration avec les chefs d’établissement et les autorités militaires.

Le responsable régional de l’Ageroute, Oumar Diouf, a précisé qu’il ne sera pas possible de réhabiliter l’ensemble de la voirie avant le 4 avril. Toutefois, le rond-point Kawsara bénéficiera d’un aménagement sommaire, tandis que les travaux des deux voies d’accès à l’autoroute seront achevés avant le défilé. Des lampadaires ont également été commandés pour cet axe, et les travaux d’entretien pourront être réalisés en une dizaine de jours.

Tout en se disant rassuré par les engagements pris, le gouverneur a rappelé l’importance de traduire les intentions en actions concrètes. Il a souligné que la réussite de cette édition constitue une phase pilote de l’option de délocalisation de la fête de l’indépendance dans les chefs-lieux de région.

« Si nous ne réussissons pas, cette option de délocalisation risque de s’en arrêter là », a-t-il averti, tout en se montrant confiant quant au succès de la célébration à Thiès.